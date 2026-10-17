Accident în Piaţa Operei din Bucureşti. O maşină s-a răsturnat, iar un pasager a fost transportat la spital

Un accident rutier în urma căruia o mașină s-a răsturnat a avut loc sâmbătă dimineață, în Piața Operei din București. Un pasager aflat în autoturismul răsturnat a fost transportat la spital.

Brigada Rutieră a fost alertată printr-un apel la 112 în jurul orei 05:00, polițiștii fiind anunțați despre producerea unui accident de circulație în Piața Operei.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de DGPMB - Brigada Rutieră, un bărbat în vârstă de 38 de ani conducea un autovehicul pe Splaiul Independenței, din direcția Podului Eroilor către Podul Hașdeu.

Ajuns în intersecția din Piața Operei, autoturismul acestuia a intrat în coliziune cu o altă mașină, la volanul căreia se afla un tânăr de 25 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Forța impactului a făcut ca cel de-al doilea autovehicul să se răstoarne pe una dintre părți.

În urma accidentului, un pasager care se afla în autoturismul răsturnat a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Victima a fost preluată și transportată la spital pentru investigații și acordarea asistenței medicale necesare. Poliția nu a oferit, deocamdată, informații suplimentare despre starea acesteia.

Cei doi șoferi implicați în accident au fost verificați de polițiști pentru a se stabili dacă au consumat alcool înainte de a se urca la volan.

Atât conducătorul auto în vârstă de 38 de ani, cât și șoferul de 25 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, iar în ambele cazuri rezultatul a fost zero.

Polițiștii încearcă să stabilească modul în care s-a produs accidentul

Circumstanțele exacte care au dus la coliziunea dintre cele două autovehicule nu au fost stabilite până în acest moment.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a determina cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul de sâmbătă dimineață din Piața Operei.

Ancheta urmează să stabilească inclusiv dinamica exactă a impactului și circumstanțele în care unul dintre cele două autovehicule s-a răsturnat.