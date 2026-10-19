Accident pe Şos. Colentina din Sectorul 2. O femeie a murit după ce a fost lovită de un autocar

O femeie în vârstă de 43 de ani a murit luni seară, după ce a fost lovită de un autocar, condus de un cetăţean străin, pe Şos. Colentina din Sectorul 2 al Capitalei.

''Astăzi, în jurul orei 19:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şos. Colentina din Sectorul 2. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cetăţean străin, a condus un autocar pe Şos. Colentina, dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor, iar, la intersecţia cu Şos. Ştefan cel Mare, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton care s-a angajat în traversarea drumului public'', a informat Poliţia Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, pietonul - o femeie, în vârstă de 43 de ani - şi-a pierdut viaţa.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

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Se efectuează cercetarea la faţa locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

Traficul rutier este restricţionat pe Şos. Colentina, pe sensul de deplasare dinspre Str. Ziduri Moşi către Calea Moşilor.