Până vedem exact ce decid cei de la putere şi ce măsuri de vor lua, dacă se vor lua în priviţa atacurilor din şcoli, mergem mai departe şi vorbim despre accidentul de care a avut loc seara trecută pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Capitală. Patru oameni au fost răniţi, după ce trei maşini s-au ciocnit violent.

Accidentul a avut loc în momentul în care șoferul de 39 de ani, care ieșea de pe o stradă adiacentă, nu a respectat indicatorul rutier care îl obliga să vireze la dreapta. Acesta și-a continuat deplasarea înainte, moment în care s-a produs impactul cu celelalte două autoturisme.

În urma coliziunii, mașinile au fost grav avariate, iar echipajele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor și le-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Patru persoane au ajuns la spital, dintre care una în stare foarte gravă.

După accident, traficul a fost restricționat timp de peste două ore pe bulevardul Iuliu Maniu, iar șoferul care a provocat accidentul a fost testat cu aparatele DrugTest și etilotest, rezultatele fiind negative.

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