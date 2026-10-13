Actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier în județul Teleorman. Potrivit IPJ Teleorman, bărbatul conducea cu dreptul de a conduce suspendat.

Actorul Toma Cuzin, reținut după ce a fost implicat într-un accident. Avea premisul suspendat - Facebook / Toma Cuzin

Accidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu. Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, se deplasa cu mașina din direcția Alexandria către Roșiori de Vede și nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. După testarea cu aparatul DrugTest, a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, conform legii.

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În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea actorului.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.