O reţea care dădea spargeri la automatele folosite pentru plata facturilor în Capitală ar fi folosit doi adolescenţi pentru jafuri. Unul dintre ei are doar 15 ani, iar celelălat, 18. După ce furau casetele cu bani, adolescenţii erau preluaţi cu o maşină, de un bărbat în vârstă de 31 ani.

Cei doi tineri aveau misiunea de a sparge acele terminale de plată, timp în care individul de 31 de ani i-a așteptat la mașină pentru a putea să plece repede de la fața locului, după ce reușeau să fure sumele de bani din interiorul aparatelor.

Primul aparat pe care l-au spart era gol, n-au reușit să fure niciun ban din acesta, însă al doilea aparat, aflat undeva în sectorul 2 al Capitalei, avea în interior peste 3000 de lei. Au luat suma, au împărțit-o între ei și s-au întors acasă. După câteva zile, însă, polițiștii capitalei au încheiat cercetările respective și au reușit să-i depisteze.

I-au găsit la domiciliile lor din județul Călăraș și i-au săltat pentru a-i aduce la audieri. Au fost și reținuți și sunt acum anchetați pentru furt.