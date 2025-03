Adrian a readus la viaţă o comoară uitată din Munţii Apuseni. Apoi a mai primit un dar de suflet

La începutul anilor 2000, Adrian a ajuns pentru prima dată în cătunul ascuns în inima Munților Apuseni. Acolo a legat o prietenie sinceră cu o familie locală, iar mai târziu destinul l-a condus spre o comoară uitată: un teren pe care era o casă veche, cu povești sculptate în pereți și o inscripție în chirilică, ce datează chiar din vremea Revoluției Franceze. "În zonă am ajuns demult. Căsuţa aceasta mi-a picat cu tronc tot venind aici, la oamenii aceştia. Am văzut cum se degradează şi am zis, asta ori o face cineva, ori o cumpăr", a declarat Adrian Puiuleţ.

După ce Adrian a cumpărat această bucată de istorie, a urmat procesul de reabilitate. Dar adevărata aventură abia atunci urma să înceapă. Şi-a dorit să-i redea casei farmecul de odinioară, exact așa cum fusese gândită iniţial. "Au fost anumite porţiuni în care a trebuit să dăm tot jos. În alte porţiuni am mai păstrat şi culoarea originală, albastrul acela. Pe unde am găsit şi orice am văzut că e vechi şi face parte din istoria casei, am păstrat. A fost greu să restaurească această casă? Greu pentru că, în primul rând, e situată într-o montană, undeva la 870 de metri altitudine. Accesul nu este uşor. Am adus materiale cu tractorul, cu jeep 4x4".

După ce a readus la viață căsuța de doar 34 de metri pătrați, Adrian a primit un dar de suflet: familia cu care se împrietenise i-a încredințat o nouă moștenire valoroasă – o locuință de 72 de metri pătrați. "Un prieten care stătea aici a murit şi m-a lăsat prin testament această casă. Am renovat şi această casă. Am reabilitat-o, ca să avem noi unde să stăm", spune Adrian. Astăzi, casa cumpărată în urmă cu mai bine de două decenii are toate șansele să devină monument istoric.

