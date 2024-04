Afacerea pe care Robert și Mădălina au deschis-o în Târgu Jiu, după ce s-au întors din Germania: "Am reușit să realizăm ce ne-am propus" - asingorj.ro

„În Germania am lucrat la o companie de montat și demontat schelă, însă simțeam că nu e locul meu acolo și știam că trebuie să fac altceva. De mic mi-am dorit să fiu antreprenor și să fiu pe cont propriu. Am vândut mașina pe care eu o dețineam pentru a pune bazele firmei de curățenie.

Afacerea pornită de doi tineri

A fost un drum lung și anevoios până a ne decide în ce să investim banii. Iubita mea are o afinitate, plăcere, chiar obsesie pentru curățenie așa că am decis să încercăm cu un astfel de business. Ideea firmei de curățenie a fost a ei deoarece și-a dorit să împărtășească această iubire față de curățenie și cu alte persoane. A vrut ca serviciile de curățenie să ușureze viața unui om, a omului care nu are timp, e obosit sau căruia nu îi place să facă această activitate”, a povestit Robert pentru asingorj.ro.

Firma care a luat naştere în august 2022, s-a dezvoltat rapid şi acum cei doi au planuri de expansiune. „Noi suntem mulțumiți de businessul nostru deoarece s-a dezvoltat rapid în mai puțin de 2 ani, dorim să formăm mai multe echipe și să acoperim cât mai multe locații, iar pe viitor intenționăm să formăm sedii în orașele mari ale țării. Încercăm să ducem curățenia la alt nivel. Ca o locuință să fie perfectă, pentru noi, aceasta trebuie să fie curățată, igienizată, organizată și frumos decorată. Datorită acestor patru pași, persoanele apelează la noi, ulterior devenind clienții noștri”, a mai povestit Robert.

