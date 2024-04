Vezi și

Adriana Staicu, specialist în turism: Aici avem tarta de praz care face parte din meniul Legenda lui Zamolxis. Coastele de porc fac parte din mediul Dincă Schileru și are un sos de ceapă tăiată julien cu un sos de vin alb.

Adriana a studiat turismul în Spania

Ea este Adriana, o tânără, care şi-a dorit cu ardoare să urmeze o carieră în domeniul turismului. Şi a reuşit. A mers în Sevilla, în Spania, şi a studiat o facultate de profil, acolo unde a fost ani buni consultant de în turism.

Adriana Staicu, specialist în turism: Ei au o cultură foarte bogată în ce privește arta culinară. Pentru ei, e o artă tot ce ține de gătit și mâncare. Nu există să meargă într-un loc şi să nu mănânce.

Acum s-a întors în Gorj, iar visul ei e să dezvolte turismul la ea acasă. Pune accent pe o latură puțin exploatată: turismul gastronomic.

Tânăra oferă experienţe unice turiştilor care trec prin Gorj

Adriana Staicu, specialist în turism: Ideea a pornit de la faptul că întâlneam foarte mulți turiști care veneau în Gorj și plecau cu experiența de a mânca o pizza. Am încercat să evit lucrul acesta având în vedere că am călătorit prin foarte multe țări și am văzut că era foarte important ca oamenii să plece cu o experiență plăcută.

Așa că s-a documentat, a citit despre gorjenii remarcabili de altădată și despre legendele care s-au țesut în jurul unor obiective turistice și așa a luat naștere meniul cu personalitate.

Adriana Staicu, specialist în turism: Constantin Brâncuși era foarte simplu, iar la Paris îi plăcea foarte mult să-și primească oaspeții, inclusiv pe cei străini, cu mâncare tradițională din Gorj. Varza murată cu boia, puiul prăjit cu mujdei de usturoi oltenesc, îl avem aici, iar lângă adăuga brânză, ouă sau nelipsita mămăliguță.

Meniurile inspirate de gusturile personalităţilor din Gorj vor fi disponibile pentru pensiunile din judeţ

Zeu Zamolxe ar fi avut ca preferinţe culinare tarta cu praz, ciuperci și spanac sau ciorba oltenească. Lui Tudor Vladimirescu i-ar fi plăcut salata de bob, iar Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu, prefera cartofii copți, roșiile umplute și, la ceas de sărbătoare, puiul la cuptor cu unt.

Adriana Staicu, specialist în turism: Erau oameni foarte simpli. Carnea nu făcea parte din meniul lor de zi cu zi. Mămăliga a apărut puțin mai târziu. de obicei, făceau pâine pe jar.

Lista cu felurile de mâncare inspirate din cărțile de istorie ori din legendele locale va fi pusă la dispoziția pensiunilor din județ, care vor dori ceva inedit pentru turiști. Rețetele nu sunt deloc complicate și vin la pachet și cu câteva secrete ale vremii.

