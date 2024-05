Alimentele aduse din străinătate de care românii s-au îndrăgostit iremediabil. Importurile au crescut cu 15% în ultimul an

Ne place tot mai mult Bella Italia. Nu doar să o vizităm, ci şi să ne desfătăm cu produsele care vin de acolo. Fie că vorbim de mezeluri, brânzeturi, paste, ulei de măsline sau vinuri, consumăm de la an la an tot mai multe bunătăţi din această ţară. Se vede şi din importuri, care au crescut în ultimul an cu aproximativ 15%.