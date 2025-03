Poate cuceri armata lui Putin Odesa? Un expert militar expune un singur scenariu posibil

"Situaţia ar putea deveni foarte dificilă pentru forţele ucrainene în direcţia Zaporojie, întrucât Moscova dispune în acest sector de gruparea de trupe Dnepr, formată din cinci armate combinate", în a cărei sarcină se află - conform ordinelor comandamentului rus - teritoriul ce se întinde de la Guliaipole, în estul regiunii Zaporojie, şi până Vasilievka, în regiunea Herson, a afirmat Fiodorov, autorul volumului "Rusia între fascism şi dezintegrare".

Totodată, în opinia sa, o tentativă a trupelor ruse din Herson de a debarca pe malul drept al Niprului prin forţarea fluviului ar echivala cu o sinucidere, evocând în acest sens evenimente din cel de-Al Doilea Război Mondial, când în 1943 trupele sovietice au efectuat mai multe operaţiuni similare vizând forţarea acestui fluviu.

Pierderile reale sunt încă necunoscute, spune el. Potrivit datelor oficiale, ar fi vorba de 25% dintr-o grupare de trupe sovietice de două milioane de soldaţi - adică aproximativ 500.000 de morţi. Dar unii cercetători independenţi consideră că pierderile de atunci au fost de cel puţin două ori mai mari.

"Conform amintirilor unor martori, Niprul era plin de cadavre ale ostaşilor şi ofiţerilor sovietici, aproximativ acelaşi lucru s-ar putea întâmpla cu trupele ruse astăzi dacă ar încerca să treacă Niprul în dreptul oraşului Herson. Lăţimea râului este de aproape un kilometru, iar pe alocuri şi mai mare. Malul drept este abrupt, mai înalt decât cel stâng", afirmă Fiodorov.

Expertul militar, citat de Unian, nu exclude ca în perioada primăverii şi a verii trupele ruse "să se activeze" în sectorul Zaporojie, argumentând că în această direcţie "ocupanţii" nu au obstacole naturale serioase, acolo predominând zonele de câmpie. Totul depinde de cât de minuţios şi corect este organizată apărarea ucraineană acolo, spune el.

Scenarii: debarcare navală sau forţarea Niprului

Iuri Fiodorov a subliniat că problema Zaporojie este importantă şi din punct de vedere strategic, întrucât "dictatorul de la Kremlin", Vladimir Putin, a început din nou să vorbească despre "direcţia Odesa".

"În orice caz, fie va fi o debarcare navală, un scenariu sortit eşecului, fie va fi forţarea Niprului. Altă cale nu există. Dar dacă trupele ruse reuşesc să ocupe (regiunea) Zaporojie şi podurile rămân într-o stare cât de cât funcţională, atunci ar putea avea o şansă. Prin urmare, Zaporojie, în opinia mea, devine un punct strategic, principalul sector strategic" în următoarele luni, a subliniat Fiodorov.

Conform informaţiilor oficiale, în ultimele zece zile trupele ruse şi-au intensificat acţiunile în direcţia Zaporojie, dar nu au obţinut încă un succes deosebit.

De asemenea, rapoartele comandamentului rus menţionează în mod constant aşezările Stepovoie, Şcerbaki, Malîie Şcerbaki, situate în zona de acţiune a grupului militar rus Dnepr, care însumează 70.000 -80.000 de soldaţi, relatează Agerpres.

"Sunt forţe serioase, ar putea fi periculos. În opinia mea, sectoarele periculoase nu sunt regiunea Doneţk şi nici măcar Harkov, ci Zaporojie", a insistat în declaraţia sa expertul militar menţionat. Totuşi, el spune că şi chiar dacă trupele ruse ar avansa în direcţia Zaporojie, acestea nu o vor putea cuceri complet şi astfel "visul lui Putin de a ajunge la Odesa s-ar putea nărui".

Publicaţia The New York Times, citând "consilieri ai preşedintelui Volodimir Zelenski", relata recent că la Kiev există temerea că Donald Trump ar putea să predea portul Odesa sub controlul Kremlinului, aminteşte Unian, referindu-se la informaţii apărute înainte de convorbirea telefonică dintre Putin şi Trump la 18 martie. Conform unor informaţii, în cadrul acelei discuţii urmau să fie discutate, între altele, "pământurile şi activele pe care le-ar putea păstra Rusia în cazul unei încetări a focului cu Ucraina".

