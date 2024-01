Vezi și

Mădălina Chiţac, reporter Observator: Mâncăm din ce în ce mai mult avocado şi nu o spunem doar noi, o confirmă și statisticile oficiale. În ultimii 15 ani, importurile de avocado au crescut de 70 de ori. Numai în ultimul an am importat undeva la 13.000 de tone de avocado, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Consumăm avocado sub diverse forme. Românii preferă, spre exemplu, salatele, guacamole sau chiar smoothie-urile.

În magazine găsim avocado sub diverse forme și la diverse prețuri. Spre exemplu, o sacoșă de avocado costă undeva la 13 lei. Are 700 de grame. Mai apoi, avem "avocado ready to eat", 2 bucăți la 10 lei. Avem, de asemenea, avocado la bucată, care costă 3,8 lei și mai avem un sortiment de avocado bio, 2 bucăți costă 11 lei. Dacă vrem să-l consumăm peste câteva zile, ar trebui să luăm un avocado verde care are nevoie de câteva zile pentru a se coace. Însă dacă vrem să consumăm avocado când îl cumpărăm, avem varianta "ready to eat".

