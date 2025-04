După 14 ani petrecuţi în Italia, Florin a deschis o afacere de succes în Târgu Lăpuş: "Am început singur"

Florin are 46 de ani și după aproximativ 14 ani petrecuți în Italia, departe de casă şi familie, a revenit pe plaiurile mioritice. Cu mica avere făcută pe tărâmuri străine a deschis acasă o fabrică de confecții metalice. "Am început singur când m-am întors, după cu frate-meu, un om, încă un om, încă un om. În fiecare an câte un om şi se creşte, asta e oentru orice mic întreprinzător, să creşti cât mai mare", a declarat antreprenorul Florin Părăuan.

Aproape de fabrica lui Florin, şi Paul își trăiește visul românesc. De meserie electrician, acesta a lucrat patru ani de zile pe vase de croazieră în Statele Unite ale Americii. Şi-a pregătit zilnic terenul pentru a se întoarce acasă la Târgu Lăpuș și a fost la un pas de a renunța și a pleca definitiv în Danemarca. Astăzi, deține în Târgu Lăpuș una dintre afacerile cele mai de succes din localitate - fabricarea de panouri fotovoltaice. "Nu-mi pare rău de nimic, dar întotdeauna în sufletul meu ştiam că mă voi întoarce acasă cândva".

Cu 120.000 de euro în buzunar, dintre care și fonduri europene, după ce a lucrat în străinătate, și Daniel a visat la un viitor acasă. Astfel a pus pe picioare un mic business de familie, iar astăzi deține împreună cu soția lui singura curățătorie de haine din oraș. "Avem un orăşel micuţ unde am considerat necesar acest serviciu, care până în momentul deschiderii nu exista. După ce m-am întors în ţară am lucrat şi în domeniul HORECA unde am văzut necesitatea".

Măsurile luate de primărie pentru a-i ajuta pe antreprenori

Şi pentru a-i păstra acasă, la Târgu Lăpuș, edilul a reușit să implementeze atât măsuri fiscale, cât și birocratice. Şi el şi-a petrecut patru ani la muncă în Statele Unite ale Americii și a simțit pe pielea lui ce înseamnă viața departe de familie.

"La noi nu există termene duse până spre limită sau obstrucţionări. Pentru noi este prioritar ca fieacre investitor din zonă să fie tratat cu respect şi cu rapiditate", a explicat primarul Vlad Herman. Orașul este într-un continuu proces de modernizare, iar micile afaceri ale antreprenorilor întorşi din diasporă contribuie semnificativ la acest proces.

