Apelul la 112 a venit din partea vecinilor, care au ieşit panicaţi din case după ce au auzit explozia. Tot ei au fost cei care au sărit primii în ajutor.

Vecină: Am auzit o bufnitură. Soţia a auzit, am venit, am văzut că e foc şi am intervenit cu ce am putut, un furtun.

Vecin: Acolo era fum, fum negru am auzit bubuitura. Deci, din somn m-am trezit.

Vecină: A fost explozie mare. Ne-au dat în spate toţi poliţiştii că ziceau că mai e o butelie acolo şi probabil mai este pericol de o explozie.

5 persoane, printre care şi un copil de 7 ani, s-au ales cu arsuri grave

La scurt timpau ajuns şi pompierii care au scos victimele rămase în casă.

Ionuţ Căşaru, ISU Buzău: Ne-am deplasat la locul intervenţiei cu 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi modulul SMURD.

Cele 5 victime, printre care şi un copil de 7 ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe din Buzău.

Ştefania Manolescu, UPU Buzău: Doi dintre răniţi sunt cu o stare puţin mai gravă. Este un rănit, în vârstă de 34 de ani care este acum în sala de operaţii chirurgi-plastice. Mai este o pacientă, în vârstă de 50 de ani care va urma şi ea să fie dusă în bloc operator.

Minorul şi încă o femeie de 54 de ani, nu au suferit arsuri, fiind intoxicaţi cu fum. Autorităţile încearcă acum să afle de la ce s-a produs deflagraţia.

