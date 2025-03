56 de secunde, 1.500 de morţi. Pe 4 martie 1977 România întreagă se zgudia, iar oamenii erau martorii unei apocalipse. Unda de şoc s-a simţit până în Rusia. Doar în Bucureşti, 33 de clădiri s-au făcut moloz. Pentru cei care au fost martori la tragedie, imaginea nu poate fi îngropată. Ioana avea 25 de ani atunci şi stătea în centru, în blocul Scala. "Se auzea cum se fracturează fiecare etaj. Am stat sub dărâmături patru ore. Mă resemnasem, aşteptam să mor. Cu ultimele puteri am început să strig şi eu după ajutor", a declarat Ioana Ionescu, supravieţuitor cutremur 1977.

Şase din 10 clădiri s-ar putea prăbuşi în cazul unui cutremur similar

A ajuns la Spitalul Floreasca, unde medicii lucrau ca pe front. "Maşinile militare veneau şi îi puneau pe jos, în faţa spitalului de urgenţă. Se auzeau vaiete peste tot, în fiecare colt. Fiecare făcea ce putea. Coseau plăgi pe hol. Vă rog să mă credeţi, am cusut plăgi pe viu", a declarat Monica Pop, medic. Au trecut 48 de ani, iar scenariul se poate repeta la orice tremurat mai puternic al pământului. Ba chiar cu un deznodământ şi mai tragic. Bucurestiul este, azi, de peste 10 ori mai vulnerabil la cutremure decât în '77. Mai mult de 2.000 de clădiri riscă să ajungă ruine.

Vezi și

"Expertizate, acum, sunt cam 450 în clasa 1 de risc seismic şi tot cam atâtea în clasa 2 de risc seismic, dar asta este cumva doar vârful icebergului, multe nu au fost încă expertizate. O să fie totusi destul de dură realitatea", a declarat Dragoş Dănilă, cercetător la Institutul pentru Fizica Pământului. În 30 de ani, doar 95 de imobile au fost consolidate în Capitală. "Consolidarea unei clădiri este undeva intre 24 şi 48 de luni. Doar executia lucrărilor. Plus inca 24 de luni înainte partea de pregătire. Acum avem nouă şantiere în desfăşurare", a declarat Sebastian Petrescu, expert risc seismic PMB. Cifrele oficiale spun că 7 din 10 români sunt vulnerabili în caz de cutremur, iar şase din 10 clădiri s-ar putea prăbuşi.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Dacă ai studia în străinătate, ai lua în considerare să te întorci în România după absolvire? Da, mi-aș dori să mă întorc și să aplic ce am învățat Poate, în funcție de oportunitățile de angajare în România Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰