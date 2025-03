Radu e în clasa a 11-a, dar gândul îi zboară deja la anii de stundenţie. "Mă pasionează managementul, hotel managementul sau marketingul sau bussiness-ul", spune Radu. Ştie clar ce vrea. "De ce Spania? Că foarte multe facultăţi cer pentru ultimul an sau nu neapărat pentru ultimul an, dar mergând într-o altă ţară involuntar înveţi în mare parte din limba respectivă. Şi dacă ar fi să învăţ o limbă, mi-ar plăcea spaniola", a declarat Radu.

Ultimele date arată că în străinătate sunt în jur de 40.000 de studenți români

În Spania, taxele diferă în funcție de universitate şi de limba în care vei urma programul de studiu - engleză sau spaniolă. Cifrele încep de la 3.400 euro și ajung până la 14.000. Există însă burse de până la 30% din taxa de școlarizare. 40 de universităţi încearcă să-i atragă pe viitorii studenţi români cu oferte. La un stand, o elevă visează să devină chirurg. După Brexit, taxele în Marea Britanie au explodat. Depăşesc40 de mii de lire pe an. Însă, au tot felul de burse care să mai indulcească cifrele.

Şi Ţările de Jos sunt sus, în topul preferinţelor. "Preţurile sunt foarte avantajoase în Olanda pe partea de şcolarizare, sunt 2.601 euro pe an, dar se adaugă partea e cazare. Avem Belgia care are o taxă de 1.000 de euro pe an, începând de la 1.000 de euro pe an, Germania, Franţa. Preţurile în America sunt cele mai ridicate, pot ajunge la 50.000 de dolari pe an", a declarat Alexandra Bădescu, director general adjunct. La multe universități admiterea se face pe bază de dosar, cu notă minimă la Bacalaureat.

"Avem foarte mulţi clienţi de clasa a 9-a care ne caută pentru a experimenta cât mai multe domenii de studiu, programe de scurtă durată în tabere educaţionale gen interhnship, astfel încât în momentul în care aplică la facultate să fie siguri că domeniul de studiu ales este cel pe care vor sa-l profeseze, astfel încât să evite o reconversie profesională când vor deveni adulţi", a declarat Alexandra Bădescu, director general adjunct. Marketingul nişat pe branduri de lux şi brand management iau faţa IT-ului.

"Cred că foarte mulţi adolescenţi se axează pe partea asta de bussiness. Mi se pare că aleg bussines pentru că este mult mai..cumva au mai multe oportunităţi şi se pot duce pe ce vor ei. Şi e chestia asta că sunt propriul lor şef practic şi pot alege orice să facă singuri", a declarat Maya Prediger, asistent voluntar. Ultimele date arată că în străinătate sunt în jur de 40.000 de studenți români. Însă, cifrele sunt departe de media europeană. Doar 23% dintre români au studii superioare.

