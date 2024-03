Ambulanţele din Bucureşti parcurg într-un an de 16 ori distanţa de la Pământ la Lună. Doar 9% din autospeciale sunt mai noi de 7 ani

”Parcul auto la Serviciul de Ambulanţă numără în momentul de faţă 293 de ambulanţe. Asta reprezintă 11 la sută din parcul auto al Serviciilor de Ambulanţă de la nivel naţional. Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, singurul Serviciu de Ambulanţă regional de altfel, răspunde cam la 20 la sută din apelurile înregistrate în fiecare zi la nivel naţional. Nu putem spune că este extraordinar de bine, pentru că, din cele 293 de ambulanţe, doar 9 la sută, respectiv 27 de ambulanţe sunt mai recente de 7 ani. Restul, cele 286 de ambulanţe, adică majoritatea parcului, au o durată de folosite între 7 şi 17 ani. Cele mai noi sunt cele achiziţionate de Primăria Capitalei în urmă cu 7 ani, dar şi acestea au intrat în al optulea an de folosinţă, maşini foarte bune, de altfel, care ne-au salvat în pandemie. Fără aceste 106 maşini de urgenţă. Bucureştiul ar fi avut mari probleme în pandemie. Dar sunt maşinile din flota veche pe care le întreţinem, pentru care facem eforturi foarte mari să îşi păstreze toate caracteristicile tehnice, în parametri normali, astfel încât să protejăm pacienţii, dar şi echipajele”, a declarat dr. Alis Grasu, la Medika TV, marţi seară.

Potrivit medicului, ideal ar fi ca ambulanţele să fie schimbate la fiecare 7 ani

”Ca să obţinem date concrete privind înoirea parcului auto, ar trebui să facem o analiză a costurilor pe termen lung. Ambulanţele cu cât sunt mai vechi, cu atât generează costuri pentru întreţinerea lor. Ideal ar fi ca ambulanţele să se schimbe la cel mult 7 ani astfel încât după ce au ieşit din perioada de garanoe de 4-5 ani să nu mai genereze costuri foarte mari pentru repararea lor. Se fac efortrui foarte mari ca aceste maşini să arate bine, să fie funcţionale în integritatea lor. Să nu uităm că în aceste maşini este aparatură medicală care trebuie păstrată funcţonală pentr că de funcţionalitatea acestei aparaturi medicale depinde salvarea unei vieţi şi atunci ele trebuie în permanenţă verificate, reparate, păstrateîn condiţii foarte bune astfel încât asistenţa medicală de urgenţă să se desfăşoare în cele mai bune condiţii”, a mai spus Alis Grasu.

Pe parcursul unui singur an, toate cele 293 de ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, insumat parcurg aproximativ 6 milioane de kilometri. ”Pe parcursul unui an toate ambulanţele Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov parcurg în jur de 6 milioane de kilometri şi dacă ar fi să comparăm cu ceva, am compara cu parcurgerea distanţei orbitale de la Pământ la Lună de 16 ori”, a precizat Alis Grasu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse neambalate din magazine şi supermarket-uri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰