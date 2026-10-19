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Ameninţare cu bombă la Liceul Teoretic "Bathory Istvan" din Cluj-Napoca. Elevii au fost evacuaţi de urgenţă

Ameninţare cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Elevii au fost evacuaţi de urgenţă Liceul Teoretic ”Báthory István” din Cluj-Napoc - bathory-kolozsvar.ro
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.10.2026, 14:28 | Modificat la 19.10.2026, 14:33

Poliţiştii din Cluj au primit, luni, o ameninţare cu bombă care viza Liceul Teoretic ”Báthory István” din Cluj-Napoca. Au fost demarate verificări, iar elevii au fost lăsaţi să plece acasă. Ulterior, nu s-au identificat elemente care să indice existenţa unui pericol. 

Potrivit www.cluj24.ro, Liceul Teoretic ”Báthory István” din Cluj-Napoca a fost vizat, luni, de o ameninţare cu bombă.

"La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existenţa unei posibile ameninţări de natură a afecta siguranţa, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unui pericol", a transmis IPJ Cluj, potrivit News.ro. 

Pe durata verificărilor, elevii au fost lăsaţi să plece acasă.

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"Este Săptămâna Altfel la noi, aşa că lucrurile au fost mai simple", au declarat reprezentanţii unităţii de învăţământ pentru publicaţia citată.

D.C.
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