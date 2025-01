Ana Dumbravă, numită cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume, al treilea an la rând. Reacţia româncei: "Este un vis"

Nu este prima dată când românca urcă pe podiumul competiţiei. Prima dată a câştigat distincţia în 2023 alături de grupul "Imperial" din care făce parte, pentru cea mai bună echipă. Premiul individual l-a obţinut în 2024 pentru meritele ei personale din sfera gamingului.

Mesajul Anei pentru fani

Ana Dumbravă a mulţumit fanilor ei pe pagina de Instagram: "Este un vis wow, 3 din 3! Nici măcar nu știu ce să spun, doar vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru dragostea și sprijinul vostru, înseamnă foarte mult pentru mine. Vreau să dedic acest premiu eroului meu, persoanei care m-a făcut cine sunt astăzi, mamei mele. Știu că ești acolo sus zâmbind la mine, sper că te-am făcut mândră în seara asta!"

Cine este Ana Dumbravă

Ana are în prezent 25 de ani şi joacă CS:GO profesionist din anul 2015. În lumea gamingului este cunoscută sub pseudonimul "ANa" și joacă pe poziția de AWP-er (lunetist), potrivit Monitorul de Suceava. Rădăuţeanca a atins pentru prima oară tastatura calculatorului la vârsta de 4-5 ani, îndemnată de fratele ei mai mare. La vârsta de 9 ani a suferit o tragedie în familie, când mama ei s-a stins, iar ea s-a refugiat în jocurile pe calculator. În 2014 a fost pentru prima dată când a văzut ce înseamnă o competiţie profesională de CS:GO pe platforma de live streaming Twitch, iar de atunci şi-a propus să ajungă şi ea la acelaşi nivel. Primul rezultat al româncei a venit după 5 ani de muncă constantă, răbdare, perseverenţă şi pasiune: "Am avut mereu această mentalitate de campion, să nu mă las bătută, mereu am avut impresia că oricât aș face, pot să fac mult mai bine, și că pot să demonstrez că pot să fac mult mai mult de atât (...) Orice trofeu, orice victorie, nu vine după o zi, după o lună, după un an, poate să dureze și ani și ani de zile". Ana a mărturisit că stă în faţa calculatorului câte 8-9 ore pe zi înaintea competiţiilor, deşi ia pauze regulat.

