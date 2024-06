Anca Molnar a murit la doar 35 de ani. Mesajul de adio sfâşietor pe care l-a lăsat tânăra: "Trăiți frumos și trăiți din plin!"

Anca Molnar, make-up artistul vedetelor, s-a stins din viaţă la doar 35 de ani, după ce s-a luptat cu cancerul, boală care a răpus-o în cele din urmă.

Mesajul de adio lăsat de Anca Molnar

Tânăra a lăsat în urmă un soţ şi un fiu. Partenerul său de viaţă, Claudiu Molnar, a fost cel care a făcut anunţul tragic pe reţelele de socializare. Bărbatul a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale Ancăi.

"Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!", este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar.

