Întrebat dacă România l-a făcut bogat, Andrew Tate a declarat într-un interviu care poate fi urmărit exclusiv pe AntenaPLAY că şi-a făcut averea pe internet. Influencerul acuzat de viol susține că nu avea foarte mulți bani când a ajuns în țara noastră și că, deși plănuia să stea doar câteva luni, a ajuns să se mute definitiv pentru că i-a plăcut să locuiască aici.

"Nu, România nu m-a făcut bogat. Mi-am făcut toți banii pe internet. Deci nu România m-a îmbogățit, dar mi-a plăcut aici. Cred că România e o țară frumoasă, cu oameni frumoși. Cred că oamenii au suflete bune aici. Cred că problemele pe care le poți atribui României nu sunt din vina oamenilor. Sunt multe forțe internaționale și interne, multe direcții în care e trasă țara", a declarat Andrew Tate într-un interviu care poate fi urmărit exclusiv pe AntenaPLAY.

Andrew Tate susține că succesul său financiar nu provine din afacerile cu videochat, ci dintr-o platformă online de dezvoltare personală și financiară. "Am făcut mulți bani cu platforma online (n.r. site contracost de dezvoltare financiară şi personală). Toată lumea vorbește despre videochat și prostiile astea cu traficul de persoane, dar asta nu mi-a adus niciodată atâția bani. Sunt atât de multe studiouri în București care au făcut mult mai mulți bani decât mine și încă fac, deci nu asta a fost sursa mea principală.

Am început cu chestia asta cu videochat, da, dar aveam deja un loc de muncă și mă ocupam de alte afaceri înainte. Și am continuat să fac alte afaceri și după. Mereu am încercat să fac lucruri diferite și să găsesc noi moduri de a câștiga bani. A fost o perioadă scurtă în care am avut un mic studio de videochat, da, dar cred că era unul dintre cele mai mici din București.

După cum am spus, poți să trecit pe lângă studiouri uriașe aici, care funcționează în continuare, și nimeni nu e arestat pentru trafic de persoane, nimeni nu le percheziționează locuinţele, nimeni nu îi bagă la închisoare, nimeni nu le ia bunurile. Doar pe mine m-au atacat, deși aveam un studio foarte mic", a mai spus Tate.

Acuzațiile aduse lui Andrew Tate

Andrew Tate este un cunoscut influencer cu peste 10 milioane de urmăritori pe reţeaua X, unde promovează drepturile bărbaţilor prin mesaje homofobe şi rasiste. Fan declarat al lui Donald Trump şi fost kick-boxer profesionist, născut în SUA şi stabilit de mai mulţi ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii 'Big Brother UK' în 2016.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie - britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe. Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Pe 27 februarie, fraţii Tate au părăsit România, cu destinaţia SUA, ei având acceptul procurorului de caz de la DIICOT care îi anchetează în dosarul de viol. Părţile au convenit atunci ca fraţii Tate să se întoarcă în România, fiind sub măsura controlului judiciar.

Interviul integral poate fi urmărit în AntenaPLAY.

