Andrew Tate a declarat, într-un interviu care poate fi urmărit exclusiv pe AntenaPlay, că s-a mutat în România acum opt sau nouă ani. Spune că nu era fericit în Anglia și că a venit inițial pentru o vară, dar a rămas după ce i-a plăcut țara.

"Iubesc România. M-am mutat aici acum opt sau nouă ani. Am venit să lupt. Nu eram fericit în Anglia, nu-mi plăcea unde locuiam. Făcusem o predicție - că țările din Europa de Vest se vor vinde globaliștilor și își vor înlocui populațiile cu migranți din lumea a treia. Și am avut dreptate. Acum criminalitatea e în floare la Londra, Paris și alte orașe. În București încă nu avem această problemă, dar din păcate simt că ne îndreptăm în direcția aia. Așa că am decis să plec. Pe atunci nu eram prea bogat. Nu aveam opțiunile de acum. Nu puteam să mă mut oriunde. Dar aveam niște prieteni în România și ceva bani, așa că am venit aici o vară. Mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit să mai stau puțin. Și "puțin" s-a transformat în zece ani. Deci a fost un accident, cred", a spus Andrew Tate, într-un interviu care poate fi urmărit integral pe AntenaPlay.

Andrew și Tristan Tate, anchetați în România

Cei doi frați sunt judecați în România într-un dosar în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Procurorii DIICOT susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi recrutat mai multe femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice. Ancheta este în desfășurare, în timp ce frații Tate neagă acuzațiile.

Cei doi fraţi s-au întors, în noaptea de vineri spre sâmbătă, din SUA în România. În faţa locuinţei lor din Bucureşti, fraţii Tate au spus că s-au întors pentru că "oamenii nevinovaţi nu fug de nimic". Luni, la ieşirea din sediul Poliţiei, Andrew Tate a declarat că îi place în România pentru că aici locuieşte, spunând că va mai rămâne câteva săptămâni, dar că este posibil să şi plece pe neaşteptate. "Sunt liber să merg oriunde doresc. Dacă vor să vorbească cu mine, o să vorbesc şi eu cu ei. Dacă mă acuză de ceva, vom merge la judecată şi va decide instanţa. Până atunci, nu mă preocupă asta, pentru că am o viaţă foarte bună", a spus Tate.

Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, susţine că a făcut milioane de euro din social media, în ciuda faptului că a fost interzis anterior de pe platformele sociale pentru opiniile sale.

Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu în România în august 2024, când procurorii au lansat o a doua anchetă penală împotriva sa şi a fratelui său Tristan, precum şi a altor patru suspecţi. El şi Tristan, care are 36 de ani, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi de formarea unui grup organizat pentru a exploata sexual femei din România. Andrew Tate este, de asemenea, acuzat de viol.

Anchetă separată pe numele fraţilor Tate şi în Marea Britanie

Fraţii fac subiectul unei anchete separate în Regatul Unit privind acuzaţii de viol şi trafic de persoane. În SUA, ei se confruntă cu un proces civil intentat de o femeie care susţine că fraţii au constrâns-o să lucreze în domeniul sexului şi apoi au defăimat-o după ce aceasta a depus mărturie în faţa autorităţilor române. Aceştia neagă acuzaţiile împotriva lor.

Procurorii români au subliniat că dosarul împotriva fraţilor nu a fost abandonat şi că aceştia rămân "sub control judiciar", ceea ce înseamnă că trebuie să se prezinte periodic în faţa autorităţilor. Cu toate acestea, reaminteşte BBC, ieşirea lor din ţară a stârnit îngrijorări că procurorii au reacţionat la presiunile politice din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump.

