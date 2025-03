În sediul Poliţiei, fraţii Tate au stat mai puţin de 10 minute, iar la ieşire, Andrew a explicat de la ce crede că i se trag toate problemele cu iz penal. "Nu există nicio acuzaţie în Florida, cred că sunt anchetat oriunde pe Planetă pentru că sunt cel mai important om de pe Planetă şi când eşti cel mai important om de pe Planetă, orice ţară din lume este interesată de tine, probabil sunt cercetat şi Myanmar sau în Kazahstan, dar nu contează pentru că nu am făcut nimic rău. Sunt încântat să colaborez cu autorităţile judiciare din toată lumea dacă vor să vorbească cu mine, voi vorbi cu ei, dacă consideră că am încălcat legea, mă pot cerceta, voi merge în faţa judecătorilor şi îmi voi demonstra nevinovăţia. Nu mă consum cu aceste situaţii ipotetice, am o viaţă grozavă, am multe lucruri importante de făcut, am multă influenţă după cum vedeţi, sunt foarte important şi nu am timp să discut despre atâtea scenarii", a declarat Andrew Tate la ieşirea din sediul Poliţiei.

Fraţii Tate trebuie să semneze documentul de control judiciar odată pe lună

Fraţii Tate au voie să plece oricând din România pentru că li s-a ridicat interdicţia de-a părăsi ţara. Chiar ei spun că sunt liberi să meargă oricând, oriunde au chef, dar au obligaţia să revină periodic la secţia de poliţie din Voluntari, în contextul măsurii controlului judiciar.

Vezi și

Fraţii Tate au venit în această dimineaţă la sediul Poliţiei din Voluntari pentru a semna controlul judiciar. Zborul care i-a adus în România pentru a semna acest documentat a costat o sumă imensă, 185.000 de euro. Vorbim despre obligaţia de a veni cel puţin odată pe lună la sediul Poliţiei pentru a semna un document prin care să ateste că sunt în continuare în ţară şi că sunt dispuşi să colaboreze cu organele de urmărire penală. În ceea ce priveşte acest control judiciar înţelegem că nu s-au schimbat foarte multe. În continuare fraţii Tate vor fi obligaţi să vină cel puţin odată pe lună la sediul Poliţiei pentru semnarea documentelor, însă sunt liberi să plece din ţară ori de câte ori îşi doresc, aşa cum şi ei au spus, că au nevoie de această libertate pentru a-şi derula afacerile.

Cei doi fraţi s-au întors, în noaptea de vineri spre sâmbătă, din SUA în România, unde sunt acuzaţi de trafic de persoane, viol şi alte fapte. Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu în România în august 2024, când procurorii au lansat o a doua anchetă penală împotriva sa şi a fratelui său Tristan, precum şi a altor patru suspecţi. Toţi aceştia neagă comiterea de infracţiuni.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să cereţi despăgubiri pentru vacanţe, după amânarea eliminării vizelor pentru SUA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰