Accident cumplit pe o şosea din Iaşi. Un şofer de 25 de ani a intrat pe contransens şi s-a izbit frontal de o dubă, condusă de un tânăr de 27 de ani. Ambii şoferi au murit pe loc. La un pas de moarte a fost şi un pasager, care a rămas blocat în autoutilitara cuprinsă de flăcări imediat după impact. A fost salvat însă în ultima clipă de martori.

Accidentul a avut loc cu puţin înainte de cinci dimineaţa, pe drumul european 85. În dreptul localităii Moţca, pe o ceaţă densă, un şofer de 25 de ani, din Paşcani, a intrat pe contrasens şi s-a izbit cu putere de o dubă. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul condus de tânărul de 25 de ani s-a făcut praf. A fost aruncat direct în câmp, iar tânărul a rămas încarcerat. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Poliţiştii încearcă să stabilească ce l-a făcut pe Adrian, şoferul de 25 de ani, să intre pe contrasens

Pe loc a murit şi Marius, care era la volanul autoutilitarei. Tânărul de 27 de ani începuse ziua de lucru devreme. Plecase din Suceava cu duba încărcată cu piese auto. Pe locul din dreapta stătea colegul său, unicul supravieţuitor. Bărbatul de 40 de ani a rămas blocat în vehiculul care, după impact, a fost cuprins de flăcări. Dar a fost salvat de martori în ultima clipă. "A fost o măsură corectă de prim ajutor. În cazul iminenţei incendiului într-un autovehicul, persoana respectivă va fi extrasă de martori în siguranţă chiar dacă are posibile leziuni traumatice. Viaţa contează cel mai mult faţă de orice alte leziuni", a declarat Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU SMURD Iaşi.

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Bărbatul este internat acum la Paşcani, cu răni multiple, dar în afara oricărui pericol. Poliţiştii încearcă să stabilească ce l-a făcut pe Adrian, şoferul de 25 de ani, să intre pe contrasens. Tânărul plecase la muncă, în Germania, la scurt timp după terminarea liceului şi revenise de curând în ţară. "L-am perceput ca pe un elev silitor, cuminte. Regretăm profund ceea ce s-a întâmplat, mai ales că mama lui Adrian este colega noastră", a declarat Elena Panţiru, director Liceul Mihai Busuioc Paşcani. Marius, şoferul dubei, plănuia nunta anul viitor.