Lipsa de empatie şi atitudinea revoltătoare a şoferiţei de 42 de ani pe parcursul procesului au cântărit greu atunci când judecătorii au decis sentinţa-record pentru un accident rutier mortal: aproape un sfert de secol. În iunie 2022, femeia a urcat băută la volan şi a început să gonească prin Iaşi cu o viteză ameţitoare. A derapat şi a spulberat 7 muncitori care lucrau la canalizare. Patru dintre ei au ajuns sub roţile maşinii, iar smoala din autoutilitară s-a scurs peste ei.

Femeia avea o viteză de 148 de kilometri pe oră

Lucrările erau semnalizate, iar alte 24 de maşini au trecut pe aici fără probleme, înainte de accident. Potrivit anchetatorilor, femeia avea însă o viteză de 148 de kilometri pe oră cand a intrat în curbă şi nu a mai putut controla volanul.

La audieri, femeia a susţinut că are 26 de ani şi că e studentă. De fapt, era cu 13 ani mai în vârstă şi are doi copii. În timpul procesului, a şocat prin atitudinea sfidătoare. Întrebată de ce zâmbeşte, a răspuns:

Cât timp nu ştiu despre ce vorbiţi, îmi vine să râd. Vă deranjează aşa mult zâmbetul meu? Nu puteţi să vă ţineţi şedinţa?

Instanţa a considerat-o periculoasă, în ciuda faptului că nu avea antecedente penale. Iar expertiza psihiatrică a stabilit că are discernământ. "Ea a spus în permanenţă că este de fapt o înscenare tot dosarul. A avut la un moment dat o atitudine atât de sfidătoare încât a spus: Hai, domne'! Ce mare lucru? Spuneţi cât trebuie să plătesc ca să pot pleca acasă", a explicat Adrian Cuculis, avocat.

"La ultimul termen a fost întrebată şi ea dacă regretă ceea ce a făcut, dacă îi pare rău şi a ieşit în aceeaşi notă, da, îmi pare rău, dacă nu m-aţi auzit înseamnă că nu am vorbit suficient de tare", a declarat Biatrice Duca, soţia unei victime. "La pierderea pe care am avut-o, am fi vrut să fie maximă (n.r. pedeapsa), pe viaţă chiar. Niciun fel de remuşcare nu a avut. Sunt patru vieţi pe care le-a omorât şi suntem atâtea familii care au suferit", a spus Elena Ailincăi, fiica unei victime.

Şi-a aflat condamnarea record din arestul la domiciliu

Instanţa a decis şi plata a jumătate de milion de euro către familiile îndurerate. Femeia şi-a aflat condamnarea record din arestul la domiciliu şi poate contesta decizia.

Cazul este similar cu cel al lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai. În prezent, este acuzat de ucidere din culpă, în ciuda faptului că familiile victimelor au cerut schimbarea încadrării în omor calificat. De un an şi jumătate, Pascu se află în arest preventiv.

