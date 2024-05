Vezi și

În imagini este Cristian Budiaci. Pilotul român era la manşa avionului Boeing 737-300 care arde în spatele lui. Ca să scape cu viaţă din aeronavă, a ieşit pe geamul cockpitului. Are dublă fractură la picior şi e în stare de şoc.

Martorii au încercat să-l ajute până au ajuns salvatorii

Prietenul pilotului: Lui Cristi i s-a rupt frânghia de evacuare, o chestie foarte gravă şi a căzut în întuneric de la câţiva metri şi şi-a rupt un picior. E un lucru foarte, foarte rar care îşi pune amprenta asupra ta. Nu cred că i s-a mai întâmplat în viaţa lui aşa ceva.

În spatele său, se auzeau ţipetele celor 73 de pasageri care erau evacuaţi printr-un singur tobogan pentru că celălalt nu ar fi funcţionat.

Aeronava era în procedură de decolare din Dakar către Mali când echipajul şi-a dat seama că sunt probleme la sistemul hidraulic. Imediat, s-a iniţiat procedura cunoscută în termeni de specialitate drept rejected take-off. Avionul a frânat puternic, a ieşit de pe pistă, iar o aripă şi motorul au luat foc.

Prietenul pilotului: După cum părea fuzelajul, părea că i s-a rupt trenul de aterizare. Deci, ceva probleme, probabil, la sistemul de frânare.

Cristian Budiaci, care de cinci ani pilota pentru Transair in centrul şi nordul Africii, a fost lăudat de autorităţi.

Askin Demir, director societate care administreaza aeroportul: Eu cred că a gestionat destul de bine situaţia. (n.r. - echipajul). Avionul nu are daune majore, pasagerii au scăpat cu bine.

Head of training Şcoala de Aviaţie, Alexandru Geică: Manevrele sunt standard, dar pot interveni diverşi factori astfel incat sa iesi din pistă, ca si in cazul lor. Poti ieşi din pistă de la o pată de ulei, pistă alunecoasă, zăpadă necurăţată, apă, ploaie sau picarea frânelor.

Avionul a aparţinut companiei Tarom până la finalul anului 2022

Avionul implicat în accident este un model 737-300. Aeronava, care poate transporta până la 149 de persoane, intrat în flota Tarom în 1994 şi a zburat pentru compania românească până la sfârşitul anului 2022. Ultimul zbor a fost în august 2022, pe ruta Paris-Bucureşti. Aeronova, veche de aproape 30 de ani, a fost vândută unei companii din Emiratele Arabe Unite pentru puţin peste un milion de dolari, deşi iniţial operatorul român de stat a cerut de şase ori mai mult. De la arabi, avionul a ajuns în portofoliul senegalezilor de la TransAir în decembrie 2023.

De altfel, o parte din sigla Tarom se putea observa încă pe coadă, care nu fusese decolantată complet.

Cristian Budiaci este internat acum într-un spital din Dakar. A fost operat, iar ambasada României în senegal transmite că are parte de cele mai bune îngrijiri medicale.

Marius Popescu, expert în aviaţie: Vorbim de un pilot român cu o vastă experienţă. Peste 10.000 de ore de zbor, a zburat foarte mult pentru BlueAir. Foarte mulţi angajati au ajutat la formarea companiei senegaleze.

Cine este Mircea Budaci, tatăl pilotului

Tatăl pilotului, Mircea Budiaci, este fostul şef al Statului Major al Forţelor Aeriene și fost pilot de vânătoare. Şi el a avut momente critice în zbor. În 1984, în timpul unui zbor cu un Mig cu dublă comandă, motorul s-a oprit când zbura la înălţimea de 1800 de metri.

Mircea Budiaci: Paleta de la compresor s-a rupt, a plecat pe fluxul motorului, a luat foc. Pe câmp am căzut. Eu am văzut şi avionul din paraşută cum arăta cu flacăra după el. O ciupercă de bombă atomică. Am ieşit destul de zguduiţi amândoi. Am stat vreo trei zile prin spital.

N-a fost singurul moment de cumpănă. În 1967 a reuşit o aterizare fără motor cu un MIG-15. Şapte ani mai târziu, la manşa unui MIG-21, a pus avionul pe pistă fără roata de faţă.

Incidentul din Senegal e ultimul dintr-o serie de coşmar pentru avioanele Boeing. Doar săptămână aceasta au fost trei. În martie, motorul unui alt Boeing a luat foc după decolarea din Houston. Iar în ianuarie, uşa unei aeronave a fost smulsă în timpul zborului. Boeing a refuzat să coopereze cu autorităţile din Statele Unite.

