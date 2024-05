Vezi și

Doua familii au fost spulberate de TIR-ul scăpat de sub control: un cuplu şi fiul lor de 23 de ani, cu handicap psihic, plus un bărbat şi nepoata lui de clasa a şasea. O victimă a rămas fără un picior, iar alta a fost scosă fără puls de sub camion. Medicii au resuscitat-o şi au trimis-o cu elicopterul SMURD la spital. Niciunul dintre cei cinci răniţi nu a avut timp să se ferească din calea mastodonotului care a intrat în ei.

Şoferul s-a speriat şi a pierdut controlul volanului

Accidentul înfiorător a avut loc pe un drum judeţean, la Crăciuneşti, 10 kilometri de Târgu Mureş, şi a avut mai multe etape.

Într-o curbă, un şofer a încetinit mult. Camionul din spate i-a lovit maşina şi a aruncat-o pe contrasens într-un alt TIR. Panicat, cel care a provocat tamponarea a scăpat de sub control colosul care a zdrobit oamenii de la terasă. Şoferul din maşina lovită de camion a scăpat teafăr, dar a suferit un şoc.

Patru răniţi au fost operaţi de urgenţă, azi-noapte. Sunt în stare gravă, inclusiv fata de 12 ani.

Medicii spun că răniţii se vor reface foarte greu, iar pentru una dintre victime, următoarele ore sunt critice.

"Este vorba despre o femeie care este instabilă hemodinamic, este intubată şi ventilală mecanic", a declarat Mariana Negoiță, Purtător de cuvânt spitalul clinic județean de urgență Târgu Mureș.

Şoferul de TIR care a provocat accidentul a avut nevoie de ajutorul medicilor ca să îşi revină după atacul de panică. Este anchetat acum de poliţişti şi ar putea fi condamnat la închisoare. Victimele sale au nevoie de multe zile de spitalizare.

