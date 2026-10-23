Vinerea şi provocarea rusă, la graniţele României. O navă comercială cu echipaj ucrainean a fost scufundată de o dronă la doar o milă marină de apele noastre teritoriale. Garda de Coastă a recuperat nouă din cei 13 marinari. Unul şi-a pierdut viaţa, trei sunt dispăruţi. Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat atacul drept încă o dovadă a escaladării războiului de către Rusia. În faţa atacurilor tot mai dese din Marea Neagră, România cere de la aliaţii NATO crearea unui cordon de securitate de-a lungul ţărmului, pentru protejarea navelor civile.

Mesajul SOS a fost dat la 10 dimineaţa. Echipajul format din 10 ucraineni şi trei azeri al navei Khoryv a raportat că a fost atacat de o dronă la doar o milă marină depărtare de apele teritoriale româneşti. Ambarcaţiunea lungă de 120 de metri s-a răsturnat şi era pe cale să se scufunde.

Două şalupe ale Gărzii de Coastă au plecat imediat în ajutor.

"Era şi o navă comercială în zona incidentului care a recuperat din apă, de pe plutele de salvare, nouă persoane. Iar colegii mei au transbordat la bordul şalupei de intervenţie o persoană care era decedată de pe o plută de salvare", a declarat Andrei Ene, purtător de cuvânt Garda de Coastă.

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Marinarul care şi-a pierdut viaţa este ucrainean, iar trupul său a fost deja adus în Portul Constanţa. Alte trei persoane sunt date dispărute, iar operaţiunile de căutare au continuat pe tot parcursul zilei.

"Evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfăşoară în contextul războiului din Ucraina", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Nava, aflată sub pavilionul Insulelor Comore, plecase cu două zile în urmă din Turcia şi se îndrepta spre Sulina încărcată cu oţel.

Doar de la începutul acestei luni 8 nave comerciale au fost lovite de drone în apropiere de ţărmul nostru şi al Bulgariei. Iar bilanţul este cutremurător - peste 30 de marinari morţi sau dispăruţi. Este motivul pentru care România a cerut aliaţilor NATO crearea unui coridor de siguranță în Marea Neagră, care să fie protejat de nave militare, sisteme antiaeriene și antidronă. Franța este primul stat care s-a oferit să ne trimită echipamente suplimentare.

Ajutoarele promise de aliaţi ar trebui să întărească securitatea în Marea Neagră până când România îşi cumpără propriile echipamente.

"Efortul de înzestrare este unul mare. Ştiţi foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanţările din Statele Unite ale Americii şi alte programe prin bugetul de stat", a spus Radu Oprea, ministrul Apărării.

"Cred că trebuie să se facă mult mai repede lucrul acesta. Să ne mişcăm mult mai repede, pentru că, iată, se apropie şi cred că este o chestiune de timp până când un obiectiv naţional ar putea fi atins. Vom avea nave atacate probabil şi prin port sau undeva în rada Portului Constanţa", a declarat Adrian Mihălcioiu de la Sindicatul Liber al Navigatorilor.

Rusia a negat mereu că ar fi în spatele atacurilor din Marea Neagră. Dar ţintele alese sunt aproape de fiecare dată nave cu echipaj ucrainean sau care transportă marfă înspre sau dinspre Ucraina. Înteţirea loviturilor vine în contextul în care Putin se pregăteşte să negocieze soarta Ucrainei cu Donald Trump şi Xi Jinping. Întâlnirea trilaterală i-a nedumerit până şi pe republicanii americani, dat fiind că la discuţii nu vor fi prezenţi reprezentanţii Kievului. Analiştii fac deja paralele cu faimoasa Conferință de la Yalta din 1945, când trei lideri mondiali au decis soarta țărilor europene fără a le mai consulta şi pe ele.

"În mod firesc, va trebui să discutăm și despre arhitectura de securitate europeană în ansamblu. Și sunt de acord cu acest lucru. Vom vedea cum evoluează situaţia", a transmis Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

O întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping ar urma să aibă loc luna viitoare în Filipine.