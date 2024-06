Atac cumplit la Călăraşi. Un tânăr şi iubita lui au fost stropiţi cu acid dintr-o baterie. Băiatul de 24 de ani a fost mutilat şi se zbate acum între viaţă şi moarte, în timp ce iubita lui are arsuri grave pe corp. Atacatorul purta mănuşi şi cagulă şi, după fapta cumplită, a dispărut fără urmă. Surse din anchetă spun că ar fi vorba de o reglare de conturi între dealerii de droguri din oraş.

Momentele de groază s-au petrecut într-un cartier de la marginea oraşului, seara târziu, după ora 22. La volan, era tânărul de 24 de ani, iar în dreapta iubita lui, cu cinci ani mai mare. Făptaşul i-a urmărit dintr-o altă maşină, arată datele din anchetă, şi a aşteptat ca victimele să parcheze în apropierea locuinţei. Brusc, individul deschide portiera şoferului şi aruncă o sticlă cu acid pe el. Lichidul extrem de periculos ajunge şi pe fată. Cruzimea atacului arată că totul ar fi fost premeditat în cele mai mici detalii. Individul, care purta o cagulă şi mănuşi, a fugit imediat după ce a stropit cu acid de baterie. Nu a lăsat la faţa locului niciun indiciu care să-i ajute pe poliţişti să pună mâna pe el. Inclusiv sticla în care era substanţa periculoasă a dispărut.

Nu e exclus să fie la mijloc o reglare de conturi între dealerii de droguri din oraş

Sub şocul durerii cumplite, victimele reuşesc să sune la 112. Dar nu mai aşteaptă ambulanţa. Un trecător îi duce la spitalul din oraş. Medicii decid să-i transfere la Bucureşti. Bărbatul e în stare extrem de gravă. Are arsuri pe 40% din suprafaţa corpului, faţa complet distrusă de acid, iar ochii nu au mai putut fi salvaţi. Tânăra are arsuri, dar se recuperează. Anchetatorii merg acum pe mai multe piste pentru a da de vinovat. Nu e exclus să fie la mijloc o reglare de conturi între dealerii de droguri din oraş, spun surse din anchetă. Cei doi iubiţi au fost anchetaţi în urmă cu trei ani într-un dosar de trafic de droguri.

"Să vedem victimele acestea cine sunt şi ce este în trecutul lor - datorii neonorate, trafic,ameninţări, răzbunări. Sifonat pe la organele de poliţie despre activitatea celorlalţi. Aceste lucruri nu sunt de iertat in lumea interlopă. Urmează răzbunare tot pentru a servi exemplu în lumea interlopă", a declarat Tudorel Butoi, psiholog criminalist. Vecinii spun că le e teamă să mai iasă din case. Prietenii celor două victime fac apel pentru donare de sânge.

În urmă cu 10 ani, o femeie din Rădăuți a fost stropită pe față cu acid sulfuric în plină stradă. Anchetatorii spun că atacatorul ar fi fost individ căruia femeia îi datora bani: n-a fost niciodată prins. Acidul a devenit noua armă folosită în reglările de conturi între diverse găști criminale, spun specialiştii. În fiecare an sunt raportate 1.500 de atacuri cu acid în lume. Acest tip de violență este întâlnit mai ales în Asia de Sud. Însă, cazurile s-au înmulţit şi în Europa. Cel mai recent, la Londra. În februarie, când o femeie şi cei doi copii au fost atacaţi cu acid într-o maşină.

