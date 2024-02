Incident grav la o şcoală gimnazială din Sibiu. 4 elevi au fost răniţi şi transportaţi la spital, după ce tavanul sălii de clasă a căzut peste ei . Unul dintre copii a rămas internat, iar ceilalţi trei au plecat acasă. Clădirea şcolii are aproape 100 de ani şi a fost renovată ultima dată în urmă cu 20 de ani.

Vezi și

Incidentul a avut loc la Şcoala Gimnazială din localitatea Loamneș. În sala de clasă se aflau patru elevi, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, când tavanul fals s-a prăbuşit din senin.

Banciu Gheorghe, director Școala Gimnazială Alămor: Sperietura a fost mare. Și eu m-am speriat când am văzut. M-am panicat, imediat am venit încoace. Îmi imaginam că este vorba de un tavan cu grinzi de tencuială. Cand am venit deja era cazut, copiii erau afără. Erau toți pe picioarele lor.

Cladirea în care învăţau copiii a fost construită în 1936

Directorul şcolii a sunat imediat la 112. Un singur copil dintre cei patru a rămas sub supravegherea medicilor. Starea băiatului nu este gravă, dar are contuzii abdominale.

Constantin Dincă, inspector şcolar: Cei patru copii nu sunt într-o situație gravă, sunt numai în zona de investigații. Și că de mâine orele se reiau în celălalt corp de clădire, unde nu există asemenea amenajări.

Cladirea în care învăţau copiii a fost construită în 1936, iar ultimele lucrări de reabilitare au fost în 2006.

Maria Greavu, primar comuna Loamneş: Știam că este vorba de clădirea veche, corpul de clădire vechi. Probabil, din cauza vântului, a geamurilor deschise și a ușii s-a desprins. Înainte de acest incident nu a fost semnalat decât înainte cu vreo ora sau jumătate de ora niște zgomote. În rest în clasă nu era tavanul fisurat, crăpat, nu era desprins. Aici au fost mereu sălile de clasă, în corpul de clădire nou căldura este un pic mai rece. În acest corp era o atmosfera plăcută și o sală mai bine încălzită.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare şi distrugere din culpă. În urmă cu două luni, un incident similar, dar mult mai grav, a avut loc la internatul din Odorheiul Secuiesc când clădirea s a prăbuşit. Un băiat şi-a pierdut viaţa pe loc, iar o fată a murit câteva săptămâni mai târziu

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰