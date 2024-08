"Are 3 femei la produs și voia să o facă pe barmanița mea a patra". Scandal uriaş într-o sală de păcănele din Iaşi după ce un client i-a făcut avansuri unei tinere

Potrivit BZI.ro, în scandal a fost implicat şi un alt tânăr, coleg al femeii agresate. Acesta a sărit să bată un client după ce colega sa a fost luată în vizor. Clientul în cauză, pe de altă parte, spune că el nu a făcut nimic altceva decât să o întrebe pe femeie de ce nu funcţionează toate aparatele din local.

Poliţia cercetează cazul

"În data de 1 aprilie 2024, în jurul orelor 24:00, eram cu un prieten la un bar care avea și aparate de jocuri de noroc, în comuna Scobinți. Patronul era împreună cu soția lui și juca la aparate, în sensul că băga banii și îi scotea pentru a face rulaj pe aparat, iar după ce scotea banii din ele, le scotea acceptoarele pentru a nu mai juca clienții. La un moment dat, a mai rămas doar un aparat care funcționa, iar prietenul meu a întrebat o vânzătoare de ce nu dă drumul la aparate și a intervenit un băiat, managerul sălii, care ne-a întrebat de ce ne interesează acest lucru pe noi. De acolo, a început să mă izbească, m-a trântit pe jos, mi-a dat cu șutul în coaste. Aveam după ureche o tăietură. După ce m-am ridicat și am ieșit afară, a coborât patronul dintr-o mașină alături de o persoană și m-a luat și el la pumni, la palme, mi-a spus că îmi taie limba. A venit SMURD-ul și am ajuns la spital, în Hârlău. Am filmări în care sunt amenințat, am fost sunat de oameni influenți să îmi retrag plângerea pentru că o să iasă rău, așadar, am cerut ordin de restricție împotriva patronului. Poliția nu a făcut nimic până acum. Nu au fost luate imagini din bar cum am fost luat la bătaie", a declarat bărbatul.

Patronul localului are însă o altă variantă. Recunoaşte că unul dintre aparate nu funcţiona, dar spune că motivul scandalului a fost că respectivul client îi tot făcea avansuri uneia dintre angajatele sale. Un alt angajat al său a sărit în apărarea colegei lui. "El a agresat o angajată, s-a îmbătat și se dădea la ea. O curta, iar ea îl refuza. A intervenit un alt angajat, colegul ei, celălalt barman, care i-a venit în ajutor și s-au luat la bătaie. Între timp, fata a chemat firma de pază, poliția și am venit și eu după. Poliția a luat filmări încă de atunci. După ce am ajuns eu acolo, a venit și familia lui. I-au dat cu parul în cap angajatului. Într-adevăr, de vreo două zile, a fost un aparat blocat, dar era blocat pentru că nu era metrologia făcută. Dacă mă joc, mă joc la aparatele mele cât vreau eu, este barul meu și fac ce vreau în el, nu trebuie să dau explicații nimănui. Acesta este doar un motiv al lui. Are și el trei femei la produs și voia să o facă pe barmanița mea a patra, cam despre asta este vorba", a declarat patronul localului.

IPJ Iaşi încă nu s-a lămurit cine are dreptate. Reprezentanţii Poliţiei au transmis faptul că se fac cercetări în acest caz pentru stabilirea întregului context. "La nivelul Postului de Poliție Scobinți se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Se fac cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale", au transmis reprezentanții IPJ Iași.

