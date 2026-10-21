S-a stabilit, în sfârșit, data oficială la care se va deschide circulația pe două noi loturi din Autostrada de Centură a Bucureștiului, A0 Nord.

Luni, pe 26 octombrie, se deschide oficial circulația pentru încă 13 kilometri din Autostrada de Centură A0 Nord. Șoferii vor putea circula neîntrerupt între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada Soarelui.

Întârziere de un an

Noua șosea rapidă va uni, practic, autostrăzile A1, A2 și A3, oferind o alternativă vitală pentru evitarea actualei centuri a Capitalei.

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Inaugurarea aduce însă și o mare nemulțumire. Peste patru kilometri de autostradă, terminați încă din vară de un constructor român, au stat complet nefolosiţi. Acest lucru s-a întâmplat pentru că autoritățile nu au prevăzut o ieșire temporară de pe autostradă.

Astfel, s-a așteptat luni de zile finalizarea tronsonului vecin, ridicat cu un an întârziere de o firmă din China. Din acest motiv, Ministerul Transporturilor a anunțat deja că va cere penalități.