O fâşie mică, de 16 metri pătraţi, dar care a dat emoţii mari preotului, enoriaşilor și vârsticilor dintr-un azil din Paşcani. În urmă cu doar câteva zile, la parohia Sfântul Nectarie a ajuns notificarea de evacuare a spaţiului. "Am primit notificare, noi am făcut o întâmpinare. E o notificare generală. Nu e nimic special, de aceea am cerut şi o explicaţie, să vedem ce ne spune şi să ne lămurească şi pe noi", a declarat Costel Olariu, preot Bisercia "Sfântul Nectarie".

Autorităţile dau asigurări că viitoarea autostradă nu va pune cruce niciunei clădiri

"Suprafaţa despre care se vorbeşte pentru acest coridor al autostrăzii implică şi două construcţii. Este nevoie să ştim despre ce este vorba, nu putem să evacuăm acea zonă", a declarat Lucian Apopei, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Lucrările pentru autostrada A7, cea care va lega Moldova de Capitală, ar începe în scurt timp la doar o aruncătură de băţ de biserică. Conform proiectului, autostrada urmează să treacă pe aici, pe acest teren pe care nu este construit în acest moment nimic. Ea va avea o lăţime de 45 de metri, iar terenul măsoară exact 50 de metri, doar că odată cu organizarea de şantier spaţiul va fi insuficient. Astfel, atât din crutea bisericii, cât şi din cea a centrul de bătrâni din spate va trebui evacuate anumite suprafeţe de teren.

"Traseul a fost stabilit cu ani de zile înainte, de cel puţin doi ani se ştie pe unde va trece această autostradă. S-au luat măsuri astfel încât biserica să rămână în picioare şi căminul de bătrâni să rămână în picioare. Acestea nu vor fi demolate", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Enoriaşii se tem că nu vor mai avea linişte la slujbelele religioase din cauza şantierului. "Dacă biserica e deja construită, nu e păcat să o strice?", spune o doamnă. "Nu e bine să strice, dar e bună şi autostrada. Trebuie găsită o cale de mijloc", a declarat un bărbat.

Autorităţile dau asigurări că viitoarea autostradă nu va pune cruce niciunei clădiri. "Nu cred că o să fie probleme pentru că autostrada acolo este pe un pasaj, acolo vom avea un pod, un viaduct care va fi la o înălţime suficient de mare aşa în fel încât să nu deranjeze pe nimeni", a declarat Marius Pintilie, primar Pascani. "S-a făcut şi hotărârea de guvern pentru expropriere, s-au şi consemnat banii. Statul român şi-a făcut datoria", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Autostrada "Moldovei" A7 are aproape 350 km de la Ploiești până la Paşcani, iar lucrările ar trebui finalizate până în 2026.

