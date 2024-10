Avocata din Iaşi, acuzată că a vânat un motociclist şi l-a lovit intenţionat cu maşina, scapă din arest. Este cercetată pentru tentativă de omor

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis că avocata poate să fie scoasă din arestul preventiv, pentru a fi plasată în arest la domiciliu. Decizia este definitivă.

"Admite contestația formulată de inculpata C.A. împotriva încheierii din 10 octombrie 2024 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori. Desființează încheierea contestată şi, rejudecând: În baza art. 242 alin. 2 raportat la art. 218 C.pr.pen., dispune înlocuirea arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpata C.A. pe o durată de 15 de zile de la 23 octombrie 2024 până la 06 noiembrie 2024 inclusiv. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. pe durata arestului la domiciliu inculpata Cioată Alexandra are următoarele obligații: - să nu părăsească imobilul, în care locuiește fără forme legale, din .....(proprietar imobil D.V.), fără permisiunea organului judiciar; - să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemată; - să nu comunice cu persoana vătămată V.I.A. sau cu membrii familiei acestuia, direct sau indirect, precum și cu martorii și experții din cauză. În temeiul art. 221 alin. 3 raportat la art. 215 alin. 2 lit. i) C.pr.pen. impune inculpatei să nu conducă niciun autovehicul pentru care este necesară deținerea unui permis de conducere. În baza art. 221 alin. 4 C.pr.pen., atrage inculpatei C.A. că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei C.A. (......) de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1/UP din 05.06.2024 emis în baza încheierii 1/JDL din 05 iunie 2024 a Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori pronunțată în dosarul nr. 435/45/2024, dacă nu este reținută sau arestată în altă cauză", au stabilit judecătorii. Decizia este definitivă.

Doar o minune i-a salvat viaţa motociclistului

Reamintim că accidentul s-a produs în seara zilei de 30 mai și a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile filmate pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iaşi sunt dramatice. Accidentul a avut loc puţin înainte de miezul nopţii, la o oră la care traficul în oraş era lejer. Şoferul unei maşini atinge în lateral o motocicletă condusă de un tânăr de 27 de ani. Vehiculul pe două roţi îşi pierde echilibrul şi se izbeşte de balustrada staţiei de tramvai. Impactul e atât de puternic încât motociclistul este aruncat câţiva metri. Accidentul s-a produs chiar lângă o trecere de pietoni. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată în refugiul pentru tramvaie. Din fericire, pentru că s-a întâmplat la o oră târzie, nici pe trecere, şi nici în staţie nu se aflau alte persoane.

Câţiva şoferi care au fost martori la accident vorbesc despre o şicanare în trafic. O altă cameră de supraveghere a surprins secundele dinaintea impactului în care se observă distanţa mică dintre maşină şi motocicletă. După ce l-a lovit pe motociclist, persoana aflată la volan a fugit de la locul accidentului. Victima a supravieţuit miraculos.

