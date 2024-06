Noile imagini au fost filmate de camera unei maşinii care circula în faţa motocicletei. Se observă clar cum maşina avocatei urmăreşte agresiv motociclistul şi, brusc, intră violent în el. Apoi goneşte de la locul accidentului cu scârţâit de roţi.

Proiectat în balustrada staţiei de tramvai, Alexandru, motociclistul, e aruncat pe asfalt. Tânărul de 27 de ani a stat internat şase zile în spital. Are julituri pe tot corpul şi glezna piciorului drept în ghips.

Doar o minune i-a salvat viaţa lui Alexandru

"Am simţit ceva, am întors capul în spate şi maşina respectivă de pe banda doi am văzut că a tras de volan către mine, să se izbească în mine. La următorul semafor trebuia să fac dreapta. Am văzut că venea maşina respectivă venea cu viteză foarte mare din spatele meu. Am preferat să accelerez. M-am dat pe banda doi ca să pot să-i las prima bandă liberă, să meargă înainte, dar şoferul respectiv a tras de volan, a venit spre mine şi m-a izbit", a mărturisit Alexandru, motociclistul rănit.

Casca de protecţie i-a salvat viaţa. "Ca prin minune am scăpat! Pe cască am o urmă de la e ţeavă de la refugiul ăla. Dacă nu aveam cască sau ghiozdan, cu siguranţă, ori aveam coloana ruptă, ori capul era", povesteşte Alexandru.

Şoferiţa este arestată

O săptămână le-a luat poliţiştilor să o aresteze pe avocata de 41 de ani. Accidentul a avut loc în urmă cu şapte zile, seara, la ora 22:30. Imediat după, şoferiţa îşi pierde urma, motociclistul ajunge la spital, apoi la 4 dimineaţa este externat. Poliţia deschide dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 20 de ore mai târziu, avocata este identificată. E audiată, apoi lăsată să plece acasă. Între timp, apar primele imagini cu accidentul. Agenţii plănuiesc să îl audieze pe motociclist, dar află că a ajuns din nou la spital pentru că se simţea rău şi amână procedurile.

Pe 1 iunie, dosarul e mutat de la Poliţie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Peste două zile, motociclistul dă primele declaraţii oficiale. Poliţiştii schimbă încadrarea în tentativă de omor. Pe 4 iunie, avocata e audiată pentru a doua oară, iar poliţiştii decid să o reţină. După alte 24 de ore, şoferiţa fugară e arestată, iar motociclistul e externat.

Mai multe camere au suprins momentul şocant

Două camere de supraveghere de la controlul traficului şi alte camere de bord de pe trei autoturisme care treceau chiar atunci prin această intersecţie au surprins clipele de dinaintea impactului, dar şi momentul accidentului. Tocmai imaginile de pe acestea au făcut ca după câteva zile să se schimbe încadrarea în dosar.

Contactată de Observator imediat după incident, avocata a refuzat să comenteze. Şoferiţa riscă să stea după gratii între 5 şi 10 ani.

