Bărbat de 22 de ani, arestat după ce ar fi şantajat o fetiţă de 12 ani cu publicarea unor imagini intime

O fetiţă de 12 ani a devenit victima unui prădător sexual pe care l-a cunoscut online, pe o reţea de socializare. Individul de 22 de ani a convins-o să îi trimită fotografii în ipostaze intime iar când copila a încercat să pună punct relaţiei, a început să o şantajeze.

Bărbatul a determinat-o pe copila de numai 12 ani să-i trimită imagini intime, apoi a amenințat-o că le va publica dacă nu continuă să vorbească cu el. Tânărul de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Ploiești.

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi petrecut între sfârșitul anului trecut și începutul acestui an prin intermediul unei aplicații de mesagerie online.

Bărbatul i-ar fi cerut fetei fotografii și videoclipuri în ipostaze sexuale explicite pe care le-ar fi păstrat în telefon. Mai mult, acesta i-ar fi trimis minorei și materiale pornografice în care apărea el însuși. Când copila ar fi refuzat să mai comunice cu el, tânărul ar fi început să o amenințe cu distribuirea imaginilor intime pentru a o determina să îi răspundă în continuare.

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Polițiștii au făcut o percheziție la locuința suspectului, de unde au ridicat dispozitive de stocare a datelor. Bărbatul a fost reținut pe 21 octombrie, iar o zi mai târziu, Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată, șantaj și corupere sexuală a minorilor.