Afacerea cu haine de "lux", importate din Turcia, a mers ca pe roate timp de şase ani de zile. Bianca Drăguşanu, fostul poliţist local şi alte două persoane au vândut marfă în valoare de aproape 2 milioane şi jumătate de lei. Au omis însă să plătească şi taxele datorate statului. Prin urmare, dimineaţa, s-au trezit cu mascaţii la uşă.

Anchetatorii estimează că prejudiciul adus statului este de 332.000 de lei

Bianca Drăgușanu, fostul politist local și ceilalti doi suspecti au fost aduși de dimineata la audieri, la politie. Vedeta a stat cel mai puțin, aproximativ 20 de minute. Anchetatorilor, Bianca Drăguşanu le-a spus că nu este asociat în afacere. "Am fost doar imaginea acestei societăţi şi n-am nicio implicare în desfăşurarea activităţii acesteia. N-am avut niciodată acces la conturi. În afară de imagine, poze şi promovare, n-am făcut altceva. Eu am fost imaginea acestei firme timp de un an de zile. Dar de unde să ştiu că în afară de poze nu am făcut nimic", a declarat Bianca Drăguşanu.

"Nu a fost implicată în administrarea socieţăţii în niciun fel, prim urmare nu poate fi acuzată de o astfel de infracţiune. Noi aşa am înţeles de la poliţie, că ar fi suspectă", a declarat Lucian Catrinoiu, avocat. Afacerea era bine pusă la punct. Hainele se vindeau cu zeci de mii de lei. Blănurile, paltoanele și gecile de lux aduse din Turcia ajungeau şi ajungeau într-un butic din incinta acestui boutique din incinta acestuicomplex privat din Sectorul 4 al Capitalei. Aici erau expuse, insa cei care voiau sa cumpere un obiect vestimentar trebuiau sa o facă doar online, pe site-ul magazinului.

Firma era administrată de fostul poliţist local şi de soţia lui. Chiar în declaraţia lui de avere a declarat că are câştiguri de 40.000 de lei din haine de lux. Asta deşi ultimele registre ale firmei arată profit zero. Anchetatorii estimează că prejudiciul adus statului este de 332.000 de lei.

