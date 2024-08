Bogdan Budeş, regizor în cadrul Teatrului de Artă din București, a murit la 52 de ani

"Fratele meu, Bogdan, a decedat ieri în urma unui infarct. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească", a scris Radu Budeş pe Facebook, potrivit news.ro.

"Măi, Bogdane, măi… nu am cuvintele potrivite şi oricum nu cred s-au inventat pe lumea asta. O să las aici ultima poză pe care ţi-am făcut-o de ziua ta, împreună cu detaliile despre înmormântare… să ştii că sunt mulţi oameni care nu-şi găsesc nici ei cuvintele potrivite, dar ar vrea să-ţi spună ‘Rămas bun’!", a scris regizoarea Carla Teaha.

Bogdan Budeş s-a stins la 52 de ani

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 17 august, la ora 14.00, la Biserică "Sfântul Gheorghe" din Brăila (str. Rahovei, nr. 268). Trupul va fi depus în cursul zilei de vineri, în incinta aceleiaşi biserici.

Ultimul spectacol pe care îl avea în lucru în acest moment era la Teatrul Alexandru Davila" din Piteşti: "Înainte să-şi ia zborul".

Conform fişei sale artistice, Bogdan Budeş avea studii în filosofie la Universitatea din Bucureşti (1991-1996) şi a absolvit regie de teatru la Masterskaya (Atelierul) lui Piotr Naumovici Fomenko din Moscova, în perioada 2007-2010. A fost, în 2013, selecţioner la Festivalul Naţional de Teatru Independent. A făcut şi asistenţă de regie pentru mai multe spectacole.

Traducător dramatic din 2003, Budeş are traduceri din limbile rusă (Evgheni Grişkoveţ, Ivan Vîrîpaev, Mihail Bulgakov), engleză (S. Beckett, David Mamet, Enda Walsh, Edward Albee, Martin McDonagh, Neil LaBute, Rajiv Joseph), franceză (Jean Claude Carrière).

Actriţa Maia Morgenstern a scris pe Facebook: "Îmi pare atât de rău. Atât de rău. De fapt, refuz Bogdan Budeş". Regizoarea Chris Simion-Mercurian: "Am aflat că a plecat… în urmă cu câteva ore. Am crezut că sunt fake news şi am aşteptat să îmi răspundă la mesaj. Acum câteva zile povesteam despre cât de bine ne-ar face să ne pese de ceilalţi, să fim prezenţi în relaţii…să ne bucurăm de întâlnirile pe care le avem…să mai dăm o pauză egoului, răutăţilor că n-au nici un sens".

