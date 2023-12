Vezi și

Aseara la ora 20.30 la spitalul din Ţăndărei au ajuns cei doi copii, fetiţa de 5 ani, care a fost declarată decedată. Medicii au încercat să o resusciteze însă fără rezultate. Verişorul ei de 1 an şi 11 luni era în stare foarte gravă. A fost transferat de urgenţă la spitalul din Slobozia.

Copilul cel mic a supravieţuit celor două resuscitări

A fost resuscitat de o echipă multidisciplinară de medici cu succes. Tot aici la spital a fost adusă de către rude şi sora lui mai mare, o fetiţă de 10 ani care avea simptome asemănătoare. De aici cei doi copii au fost transferaţi la spitalul Grigore Alecsandrescu din Bucureşti, acolo medicii încearcă să-i stabilizeze. Pentru că băieţelul de 1 ani a fost încă o dată resuscitat de medici. În urma cercetărilor, bunica micuţilor ar fi folosit o substanţă foarte toxică, la deparazitarea animalelor pentru a-i scăpa de păduchi. Bunica lor ar luat această substanţă denumită diazinol şi nu tomoxan, aşa cum s-a crezut iniţial, de la farmacie veterinară.

A patra situaţie din acest an

"Vrem să tragem un semnal de alarmă în acest sens pentru că anul acesta, în ultimele câteva luni, aceasta este a patra situaţie cu care ne-am confruntat, de fiecare dată a fost vorba de cel puţin doi copii, din aceeaşi familie, dacă vă amintiţi cu câteva luni în urmă cazul de la Călăraşi, acum o lună am avut un caz al unei familii din Sfântu Gheorghe, este o situaţie care a devenit destul de frecventă şi are implicaţii foarte grave asupra copiilor. Din câte ştiu, noi ne confruntam cu astfel de cazuri în urmă cu 25, 30 de ani, însă atunci substanţele utilizate în acest scop erau mai puţin toxice, era acel tomoxan, denumirea generică sub care a rămas el în vorbirea populară, dar până anul acesta nu am mai avut de atunci asemenea cazuri”, a declarat Dr. Viorela Niţescu, şeful secţiei de toxicologie de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, medic primar pediatru şi toxicolog.

A fost deschis dosar pentru penru ucidere din culpă şi rele tratamente aplicate minorului iar pe fir au intrat şi specialiştii DGASP care au deschis o anchetă şi vor să afle exact ce s-a întâmplat

