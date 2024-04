Vezi și

Pe Calea Victoriei nu s-a plictisit nimeni astăzi. Cafenelele au fost pline de larmă veselă. Chelnerii au scos boxele în stradă ca să facă atmosferă şi să atragă clienţi.

"Străzi Deschise": Calea Victoriei, pietonală

Muzica a plutit în aer. Unii au mers cu ea la purtător. Alţii au oferit spectacole gratuite. Calea Victoriei s-a umplut de plimbăreţi încă de dimineaţă, când a devenit pietonală pe o distanţă de un kilometru şi jumătate, aproape - de la Piaţa Victoriei până la Splaiul Unirii. Unii au ieşit la cafea, alţii să îşi facă paşii.

"La doar o oră după ce Calea Victoriei a devenit pietonală, sute de oameni au animat strada, feriţi de zgomotul maşinilor. Fie că se plimbă pe jos ori cu bicicleta, atmosfera din centrul Capitalei este relaxantă, ca de vară", transmite Comina Balint, reporter Observator.

"Foarte fain. Am ieşit la plimbare, ne bucurăm de vremea bună şi de cafea", spune un trecător. "Mai ales când e liber şi nu e nimeni aproape, doar tu pe trotinetă, e mişto. Îmi place", zice un altul.

"Ne bucurăm că s-a deschis în sfârşit şi ne putem plimba liniştiţi. Este locul meu preferat din Bucureşti. Chiar mi-ar plăcea să mă pot bucura de el mereu fără zgomote, fără noxe", mai spune un trecător.

O dorinţă la care alţii s-au gândit deja şi vor să o îndeplinească. Un ONG vrea să convingă autorităţile să transforme Calea Victoriei în arteră pietonală şi să construiască, de-a lungul ei, o oază verde de relaxare. "Noi am lansat această petiţie, are deja 25.000 de semnături şi am făcut asta pentru că suntem de părere că e important ca Bucureştiul să aibă o arteră mare pietonală. Ar putea să încorporeze spaţii verzi", spune Teodora Ştefan, reprezentant Străzi pentru Oameni.

Prima zi de libertate pentru pietoni de pe Calea Victoriei a avut în program spectacole de teatru şi muzică pentru copii. A doua seară se va încheia cu un concert al trupei Acoustic Boyz în faţa Muzeului Naţional de Artă.

