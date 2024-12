Luni seară, pe internet au apărut fotografii cu Călin Georgescu, în compania lui Horațiu Potra. Potrivit surselor Observator, întâlnirea a avut loc la Hotelul Marriott din Bucureşti. În imagini apare şi Eugen Sechila, liderul grupării neo-legionare "Haiducii Dobrogei", care l-a însoţit pe Călin Georgescu în campania electorală.

Întrebat la un post de televiziune despre aceste imagini, care îi contrazic declaraţiile anterioare, Călin Georgescu a dat un răspuns vag, precizând că fotografiile ar fi fost realizate cu mai mulţi ani în urmă.

"Ca persoană publică m-am văzut cu sute de mii de oameni pe lună. Cert este că, eu ca persoană publică m-am văzut cu persoane, aveam nevoie de gărzi de corp, iar ei sunt din legiune. Nu e în cercul meu de apropiați. Încerc să-mi amintesc, aceste poze sunt de câțiva ani de zile. Nu pot să nu mă văd cu oameni, asta e activitatea mea. Cred că acum 3 ani m-am întâlnit cu el. Eu nu îmi aduc aminte să mă fi văzut cu el, am fost în multe locuri. Acolo la ferma respectivă am filmat și m-am antrenat la călărie. Destul de des mă duc acolo, am fost și recent, dar asta nu înseamnă că m-am întâlnit acolo. Am încredere doar în oamenii mei din Legiunea Străină, dar domnul Potra nu face din grupul meu de prieteni apropiați. Orice mi se smulge din context, în momentul de față. Cred că pozele sunt făcute în Marriott, dar acolo am fost de zeci de ori", a declarat Călin Georgescu la realitatea.net.

Călin Georgescu ar fi participat la întâlnirea Horațiu Potra - Eugen Sechila

Poliţiştii care anchetează complotul acţionează în paralel în două direcţii. Caută informaţii şi dovezi despre planul grupului condus de fostul luptător din Legiunea Străină. Au făcut astăzi mai multe percheziţii la Mediaş, acasă la Potra, şi în Capitală.

La ora 11 şi jumătate, mascaţii au descins la adresa din Sectorul 1 al Capitalei unde locuieşte partenera lui Horaţiu Potra. Anchetatorii bănuiesc că acesta este unul dintre locurile în care Horaţiu Potra se întâlnea cu partenerii săi.

În acelaşi timp, anchetatorii refac traseul mercenarilor şi culeg date de pe drumul lor spre Bucureşti. Potra ar fi plecat sâmbătă de la Mediaş, iar seara s-a oprit la marginea Capitalei, la proprietatea unui sirian, Mohamed Jbara, zis Sultanul.

Surse Observator spun că la întâlnirea de taină condusă de Horaţiu Potra a participat şi Eugen Sechila, liderul grupării neo-legionare "Haiducii Dobrogei", care l-a însoţit pe Călin Georgescu în campania electorală.

Proprietarul fermei de cai spune că la întâlnire a participat și Călin Georgescu

Horaţiu Potra şi complicii lui au făcut planul de acţiune la o fermă de cai din Ciolpani, aproape de Bucureşti, spun poliţiştii. Anchetatorii au percheziţionat astăzi clădirea ca să afle ce puneau la cale suspecţii şi l-au dus la audieri pe cel care deţine herghelia.

Proprietarul fermei de cai din Ilfov a recunoscut, după audieri, că la întâlnire a participat și Călin Georgescu. Întrebat de presă despre întâlnirea conspirativă de sâmbătă, el a răspuns: "A fost Călin Georgescu, a venit cu niște oameni. Nu știu cu cine a venit, nu știu nume".

Un clip de campanie al candidatului pro-rus pare filmat la ferma sirianului: o clădire de pe proprietatea acestuia apare şi în imagini. În plus, sirianul călăreşte alături de Călin Georgescu.

De la herghelie, Potra şi cei 20 de complici au plecat spre Bucureşti pe drumuri separate şi ocolitoare, ca să nu dea de bănuit. Potra a fost oprit de poliţişti în Prahova, fiul său la Bucureşti, iar ceilalţi în Dâmboviţa şi Ilfov. În maşinile lor poliţiştii au găsit un arsenal periculos.

Pistoale, explozibil cu care interlopii aruncă bancomate în aer, gaze lacrimogene şi cuţite folosite de trupele de comando, plus 18.000 de dolari şi 25.000 de lei.

"Se presupune că urmau a fi folosite pentru instigarea persoanelor la săvârşirea de infracţiuni la o întrunire publică neautorizată şi pentru recompensarea acestora", a spus Maria Florentina Ilioiu, procuror-şef urmărire penală Curtea de Apel Ploiești.

Şi mercenarii, şi Călin Georgescu neagă orice legătură între ei

Lumea nu ştie, însă, că Horaţiu Potra, liderul mercenarilor români care luptă cu rebelii în Congo, a fost condamnat cu suspendare pentru deţinere de "armament specific asasinilor". În 2010, când DIICOT l-a reţinut pentru deţinere ilegală de arme, a fost pe picior de război cu poliţiştii.

"Înarmat cu un revolver cu glonţ pe ţeavă, pregătit să riposteze. Efectiv dormea cu acel revolver lângă el, la îndemână. L-aş descrie ca pe un personaj extrem de periculos", a spus Traian Berbeceanu, fost comisar BCCO.

Acum patru ani a fost anchetat pentru ameninţarea unui om de afaceri, iar acum fostul legionar este consilier local la Mediaş, unde a candidat la ultimele alegeri pentru funcţia de primar.

Declaraţia lui de avere se întinde pe 21 de pagini. Potra are 68 de terenuri, 28 de apartamente, case şi spaţii comerciale şi 10 kilograme de aur. În conturi a adunat echivalentul a aproape 800.000 de euro. Anul trecut a declarat câştiguri de peste un milion de euro.

