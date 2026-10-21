Odată cu instalarea frigului tindem să devenim nu doar mai pofticioşi ci şi mai somnoroşi. Iar pentru somnoroşi, acest weekend vine cu veşti minunate, o oră în plus de somn până bate orologiul de trezire. România trece la ora de iarnă, mai devreme ca niciodată, iar ora 4 va deveni ora 3. La fel ca întotdeauna însă, schimbarea vine şi cu efecte neplăcute asupra ritmului nostru de zi cu zi. Aflăm dacă şi de ce să ne bucurăm sau nu de veste.

În noaptea de sâmbătă spre duminică dă ceasurile înapoi și câștigăm o oră de somn, numai că organismul nu funcționează după aceleași reguli ca ceasul de pe perete. Schimbarea orei, spun medicii, ne poate afecta ritmul de somn, iar asta se poate traduce prin oboseală, lipsă de energie și dificultăți de concentrare, chiar dacă teoretic avem mai mult timp la dispoziție pentru odihnă.

Pentru unii, adaptarea se face aproape fără să fie simțită

Pentru alții, însă, câteva zile pot fi suficiente ca să observe că adorm mai greu, se trezesc mai obosiți sau nu mai au aceeași energie pe parcursul zilei. Iar somnul nu este singurul care poate avea de suferit. Odată, cu trecerea la ora de iarnă, se întunecă mai devreme, avem mai puțină lumină naturală, iar asta ne poate influența și starea de spirit.

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Specialiștii recomandă să păstrăm un program regulat de culcare și trezire, să ieșim la lumină naturală și să evităm, să încercăm să recuperăm oboseala prin schimbări bruște ale programului de somn. Organismul chiar poate avea nevoie de mai mult timp ca să se adapteze la noul program. Chiar și două săptămâni spun medicii.