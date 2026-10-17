Întunericul transformă șoselele în drumuri fără întoarcere. Un sfert dintre accidentele cu victime au loc după lăsarea serii, când gropile se văd prea târziu, marcajele dispar în beznă, iar obstacolele nesemnalizate pot apărea în fața șoferilor de la o secundă la alta. Ne-am urcat la volan alături de un specialist ca să testăm cele mai periculoase drumuri din țară, dar şi să aflăm cum putem să evităm capcanele.

Suntem pe DN2, drumul care numără an de an tragedii. Anul acesta, numai noaptea, aici au fost înregistrate 44 de accidente grave, cele mai multe dintre toate șoselele țară. Iar crucile de pe margine ne amintesc că, pentru unii, drumul spre casă s-a frânt aici.

DN2, cunoscut drept Drumul Morții, nu iartă greșelile. Are o bandă pe sens, dar și un acostament suficient de lat încât să-i păcălească pe unii șoferi. Îl confundă cu o a doua bandă și se angajează în depășiri riscante.

"Drumul Naţional 2 poate concura oricând cu succes oricărui cimitir din România pentru că doar pe o porţiune de 85 de kilometri pot fi întâlnite 199 de cruci", spune Dan Jianu, fost şef al poliţiei rutiere.

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Din mașină, pericolele se văd uneori în ultima clipă

Farurile luminează doar o porțiune din drum, iar o depășire începută fără să ai vizibilitate suficientă poate deveni ultima.

"Pentru mine e prima oară când conduc pe DN2 şi mai ales noaptea, şi chiar mi se pare dificil cu această bandă", spune Ana Grigore, reporter Observator.

"Se creează confuzii. Aceasta este banda normală. Banda de lângă este bandă de urgenţă, nu ar trebui să mergem pe ea. Sunt zone în care iluminatul este precar, marcajele pot fi şterse", explică un poliţist.

"Am o viteză regulamentară şi deja şoferii mă depășesc prin stânga şi prin dreapta chiar", spune reporterul.

"Te forţează, te presează să folosești banda din dreapta, care nu este o bandă", explică poliţistul.

DN 2 conduce clasamentul negru al accidentelor produse noaptea

"Mulţi sunt inconștienți și depășesc fără să se asigure", spune un şofer.

Pe locul al doilea în topul negru este DN6, cu 39 de accidente grave înregistrate noaptea, urmat de DN1, cu 27 de accidente, doar în primele nouă luni ale acestui an.

Toate aceste drumuri au în comun același lucru, sunt intens circulate, iar noaptea, o clipă de neatenție poate avea urmări tragice. În ultimii doi ani și în primele nouă luni din acest an, aproape 700 de oameni au murit în accidentele rutiere produse între orele 22 și 6 dimineața. Alți peste 1000 au fost răniți grav.

Pe șoselele județene este la fel de rău

În Constanța, Dolj, Teleorman, Vaslui sau Iași principalele drumuri sunt pline de pericole.

"Problema mai mare e atunci când circulă remorci nesemnalizate sau căruţe, bicicliști fără lumini, atunci e mai multe pericol", menţionează un şofer.

Iar pe drumurile montane din Hunedoara, Neamț sau Suceava, curbele strânse, lipsa parapetelor și pietrele căzute pe șosea sporesc riscul.

"Să încercăm să semnalizăm pericolele, să punem limitare de viteză, să iluminam mai mult aceste zone, marcajele sa fie de calitate", explică Dan Jianu, fost şef al Poliţiei Rutiere.

Dar şi şoferii, spun specialiştii, trebuie să sporească atenţia şi să calce mai puţin acceleraţia.