Imagini cu hoţi sunt suprinse în aşa numitul cartier al bogaţilor din Tunari, aproape noapte de noapte. Mai mulţi indivizi mascaţi fac turul curților. În drumul lor verifică ușile locuințelor și mașinilor și fură tot ce le pică în mână, de la scule la bani şi bijuterii.

Localnic: Avem camere, toată lumea are camere. Au fost într-o seară vreo patru persoane. Au intrat prin curte, au verificat ușile la casă, la mașină, s-au urcat în mașină.

"Toate casele din complexul privat sunt dotate cu camere de supraveghere. cameră normală Hoții știau asta, motiv pentru care purtau măști. Nu s-au lăsat intimidați în niciun moment de faptul că fiecare mișcare le e filmată. Imaginile sunt acum pe masă polițiștilor, care inclusiv astăzi au stat de vorbă cu păgubiții, în speranța că vor strânge indicii care să îi conducă spre autori", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Mulți dintre cei ce locuiesc în cartier au plecat, deja, în vacanță. Motiv pentru care hoțîi dau spargerile la sigur.

Localnic: Pe toată strada asta și toată strada cealaltă. I-am văzut pe camere că verificau mașinile.

Un bărbat din cartier a fost trezit de alarmă instalată în urmă cu doar câteva zile. Când și-a dat seama că este victima hoților, în miez de noapte, a încercat să îi prindă pe cont propriu.

Localnic: La 02:43 a început să urle alarma. Am ieșit, am văzut că e mașina în regulă. L-am văzut pe unul că a luat-o prin spate. Eu am plecat după ei, pe mine m-au luat nervii.

Polițiștii din Ilfov nu le-au dat încă de urmă hoților

Specialiștii spun că în perioada sărbătorilor numărul jafurilor creşte şi recomandă instalarea unor sisteme de alarmă sau abonamente la firme de pază.

Adrian Chiabei, firmă de pază: Recomandăm achiziționarea unui sistem antiefracție, împreună cu serviciile de monitorizare și intervenție rapidă. În situația în care sistemul se declanșează la stările de efracție sau la stările de panică, societatea de pază primește mesajul în dispecerat instant și apoi trimite echipajele pentru verificarea obiectivului.

Specialiștii spun că putem salva bunurile și cu gesturi simple, dar de efect. Un bec lăsat aprins atunci când plecăm în vacanță i-ar putea descuraja pe hoți.

