Zi istorică pentru infrastructura Capitalei. Cârtița gigant numită Sfânta Parascheva a început oficial să sape tunelurile de metrou spre Aeroportul Otopeni. Utilajul a efectuat prima rotire a capului de foraj, deschizând drumul pe magistrala șase, tronsonul Tokyo - Aeroport Otopeni.

Platforma viitoarei stații Bruxelles se află la câțiva metri distanță, chiar pe DN1, lângă podul de la intersecția dintre șoseaua București-Ploiești și centura capitalei.

Locul în care uriașa cârtiță de 600 de tone a pornit deja motoarele și a efectuat deja prima rotire a capului de foraj. Utilajul Sfânta Paraskeva are o lungime de peste 100 de metri și înaintează zilnic câte 14 metri, punând în același timp inele de beton pe măsură ce înaintează. Forajul se face în două etape, iar în scurt timp va porni și cel de-al doilea utilaj, numit Sfânta Ecaterina.

Noua magistrală va asigura legătura directă cu Aeroportul Internațional Otopeni și va avea în total șase stații de metrou, printre care se numără și Bruxelles, dar și Paris și Washington. Iar dacă vorbim despre termene, Ministerul Transporturilor estimează că ne putem bucura de această rută până la finalul anului 2029.