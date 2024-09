Căsuţa din copac, ideea a doi corporatişti care a devenit virală pe internet. Cum au construit Andreea şi Pedro "Cuibul" într-un sătuc din Prahova

Andreea a povestit pe reţelele de socializare cum a început totul. "In copilarie, unul dintre jocurile care ne tineau uniti si preocupati pe perioade lungi de timp era sa ridicam, aproape an de an, casute din crengi si orice mai gaseam prin jur. Rezultatul final conta prea putin, ne bucuram cateva momente de rezultatul muncii si apoi gaseam altceva de facut dar ideea de a ne incropi ceva aproape functional care ne-ar fi putut oferi adapost in cine stie ce situatie ne facea sa ne credem mai mari si mai capabili. In fine, casuta care ne-a preocupat cel mai mult in copilarie a fost una construita intr-un copac, un arin de pe un deal unde mergeam des. Ne-a bucurat atat de mult incat a fost singura casa la care am revenit si anul urmator. Este adevarat ca a fost si cea mai trainica si pentru ca am consumat la ea, spre bucuria parintilor, cateva maini de cuie, pretioase la vremea aceea. In amintirea acelei casute dar si pentru ca aveam multe solicitari de case pentru un cuplu ne-am incumetat anul acesta sa ridicam o casuta intr-un si, de fapt, pe un copac, un salcam suficient de gros dar putin cam inalt pentru ce aveam nevoie", a povestit Andreea.

Cea mai mare provocare

Cum ea şi soţul ei sunt economişti la bază, au cerut ajutorul unui meşter tâmplat din Bertea, satul din Prahova unde îşi cumpăraseră o proprietate, pentru a putea construi casa din copac. Au început în 2016 şi a durat 4 luni ridicarea primei căsuţe. Au denumit-o "Cuibul", iar scopul ei era de la oferi copiilor un loc de joacă şi de relaxare. Pentru că ideea lor a plăcut atât de mult, în anii ce au urmat au mai construit alte trei căsuţe.

Cea mai mare provocare pentru cei doi a fost să mobilezeze căsuţele şi asta pentru spaţiul era foarte limitat. "Ne-am straduit mai mult decat la orice alta casa sa gasim obiectele, corpurile de iluminat, chiuveta potrivite - pentru ca esti fortat sa te limitezi doar la cateva piese si nu ai spatiu de greseala, ne-am intrebat in ce culori si daca vopsim lemnul dar pana la urma am ales sa fie totul cat mai apropiat de natura si l-am lasat in cea mai mare parte natural. Mai avem de agatat afara un hamac, un leagan, de constuit undeva sub scara o mica zona de luat masa, dar deja noi si oaspetii nostri ne bucuram de mica noastra casuta in copac, o casuta plina de amintiri din copilarie dar mult mai utila decat cele de pe vremuri", a mai spus Andreea.

