Cozonacii trec în aceste zile ultimele teste înainte de a ajunge pe masa de Paște. Cofetarii testează noi rețete și le îmbunătătesc pe cele clasice. "Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta porneste de la 190 de lei", a declarat Anca Bulboacă, cofetar.

Şi veganii au variante festive de dulce

"Nu se mai rezumă la cozonacul acela de un kilogram, cât se poate de mic, eventual de 500 de grame. Kilogramul de cozonac este 120 de lei, la 500 de grame 65 de lei", a declarat Marilena Adam, proprietar cofetărie. Grăsunii tradiţionali au şi rivali. Babka este un desert tot mai râvnit în ţara noastră la sărbători. Este un cozonac evreiesc, cu nucă, cacao, dar este îmbibat în sirop de cognac aromatizat cu portocală. Un astfel de cozonac, pentru toată familia, costă în jur de 175 de lei, iar de poftă, o variantă mai mică costă în jur de 100 de lei.

Şi veganii au variante festive de dulce. "Panettonele este făcut după o reţetă clasică, doar că am înlocuit oul cu tofu şi cu un unt vegan, iar pasca este pe bază de tofu, nu de brânză şi are chiar mai multe proteine şi este mult mai uşor de digerat decât una clasică. Anul acesta am mers pe panettone deoarece este un produs un pic mai special, pentru varietate", a declarat Alexandru Bădulescu, proprietar restaurant vegan. Cozonacul româneasc a făcut înconjurul lumii! Doar anul trecut, exporturile au crescut cu 30% faţă de 2023.

