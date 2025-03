Bucureştiul a strălucit, iar "made in Romania" e deja un standard care vorbeşte de calitate, creativitate şi mult bun gust. Bucharest Fashion Week se încheie astăzi cu o serie de show-uri spectaculoase, extravagante, încărcate de emoţie. Cel mai important eveniment de fashion din România a adunat spectatori celebri din lumea modei şi a influencerilor internaţionali.

Ca o expoziţie de artă, în care creaţiile spun poveşti despre bun gust, creativitate şi croiuri îndrăzneţe. Aşa s-au simţit defilările designerilor români. Cel mai important eveniment de modă al anului nu putea să aibă decât o locaţie inedită, la Palatul Regal din Capitală. "Succesul de la prima ediţie ne-a adus dublul de invitaţi străini, pentru că lumea începe să ştie de Bucharest Fashion Week şi de cât de talentaţi sunt designerii din ţara asta. Avem Vogue din foarte multe ţări, Portugalia, Italia, Franţa. Deja cumpărătorii, designerii, îşi fac programul în aşa fel încât după Paris să poată să ajungă la Bucureşti", a declarat Mario Antico, co-fondator Bucharest Fashion Week.

Cea de-a doua ediţie de Bucharest Fashion Week a reunit experți și profesioniști din modă

Sunt branduri puternice care concurează serios cu designerii internaţionali şi au dat o lecţie despre modă dincolo de etichetă şi reguli rigide. Această prezentare a vorbit despre emoţie la superlativ. "Acest stereotip de cine poate să defileze, cine este model, cine poartă haină de podium, cred că nu mai este valabil în ziua de astăzi, şi am văzut-o cu toţii şi asta am vrut să exprimăm şi în această defilare. Foarte multe dintre mişcări au fost ideile lor", a declarat Amalia Săftoiu, designer. "A fost o experienţă faină şi mă bucur foarte mult că am putut să fac parte din ea. Ne-am dorit să creem o conexiune reală cu oamenii care au venit să ne vadă, să transmitem viaţa", a declarat Ioana Blaj, actriţă.

Studenţii la design au fost nelipsiţi de la show-urile de modă .Beatrice se pregăteşte să intre în industrie. S-a făcut remarcată imediat printr-o ţinută ieşită din tipare. "Aceasta este una dintre ţinutele pe care le avem de făcut, de prezentat, este o ţinută făcută de colega mea şi sunt foarte mândră să o pot purta astăzi, să o pot prezenta şi oamenilor", a declarat Beatrice, studentă UNARTE. Sub cupola impresionantă a Palatului Regal, zeci de vedete şi influenceri din întreaga lume au defilat în ţinute gândite atent.

"Pe mine mă inspiră foarte mult stilul masculin purtat de o femeie, mă inspiră costumele în general şi chiar consider că indiferent de context, costumele arată spectaculos", a declarat Adelina Pestriţu, influencer. Cea de-a doua ediţie de Bucharest Fashion Week a reunit experți și profesioniști din modă pentru a explora viitorul modei responsabile, într-un mediu cât mai sustenabil.

