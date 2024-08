Caz şocant în Iaşi. O fetiţă de 12 ani, oferită pentru stingerea unei datorii: copila a fost violată de 6 ori

Potrivit BZI.ro, copila a fost abuzată lângă stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi. Trei adolescenţi şi-au bătut joc de ea. Fata le fusese "oferită" pentru lichidarea unei datorii. Totul a început după ce fata s-a îndrăgostit de unul dintre agresori, în vârstă de 17 ani. Ulterior, acesta le-a permis altor altor doi tineri să abuzeze de ea.

Copila are nevoie de consiliere psihologică

"Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt: inculpatul minor C.A.I., în cursul lunii mai, a acestui an, la diferite intervale de timp, atât într-o casă aflată în construcție din zona Copou, zona Stadionului Emil Alexandrescu, zona pădurii Breazu, cât și în Grădina Botanică Iași, a întreținut patru raporturi sexuale normale cu persoana vătămată în vârstă de 12 ani. De asemenea, în cursul lunii mai a acestui an, 2024, în timp ce se aflau într-o casă aflată în construcție din zona Copou, zona Stadionulului Emil Alexandrescu, inculpatul C.A.I. a profitat de influența pe care o are asupra persoanei vătămate minore, solicitându-i acesteia să întrețină un raport sexual cu inculpatul minor LI.I., la finalizarea căruia, acesta din urmă, i-a dat persoanei vătămate suma de 50 de lei. Totodată, în cursul aceleiași luni, în timp ce se aflau în Grădina Botanică Iași, inculpatul C.A.I., profitând de influența pe care acesta o are asupra persoanei vătămate minore și sub pretextul că îi este dator inculpatului P.N.S., a solicitat persoanei vătămate să întrețină un raport sexual normal cu inculpatul P.N.S., iar acesta din urmă a întreținut un raport sexual normal cu persoana vătămată în schimbul stingerii datoriei respective", a declarat prim-procurorul Liviu Păiuși de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Cei trei tineri au fost prinşi de poliţişti, iar ulterior au fost trimişi în judecată, iar acum îşi aşteaptă pedepsele. Fetiţa violată a intrat acum sub protecţia autorităţilor şi va fi consiliată psihologic.

