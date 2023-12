Caz şocant în Vaslui: bătut şi sechestrat într-o debara de propriii colegi. Agresorii au 4 ani şi sunt la grădiniţă

Potrivit Vremea Nouă, doi copii de 4 ani au agresat un coleg de grădiniţă. L-au sechestrat într-o debara şi l-au bătut. Victima ar fi ţipat de mai multe ori după ajutor, dar nimeni nu a auzit strigătele micuţului. Părinţii acestuia nu au anunţat Poliţia, dar au mers la spital pentru investigaţii medicale.

Anchete paralele au fost însă deschise atât de Poliţia Vaslui, cât şi de DGASPC Vaslui

Medicii au fost însă cei care au anunţat autorităţile. Mai întăi Poliţia, apoi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vaslui. Contactaţi de jurnalişti, reprezentanţii grădiniţei spun că e vorba despre "un presupus incident", pentru că trebuie făcute verificări suplimentare pentru a se stabili dacă incidentul se confirmă sau nu. "La mine nu a ajuns nicio plângere a părinților, nicio reclamație potrivit căreia copilul despre care vorbiți sau altul a ajuns rănit acasă. Eu am aflat de la colegele mele de acest presupus incident, am încercat să stau de vorbă cu părinții copilului victimă, însă nu au dorit. Ulterior, aceștia și-au transferat copilul la o altă grădiniță. În paralel cu ancheta Poliției, am început și noi o anchetă, s-a constituit Comisia de Disciplină și urmează să se stabilească dacă se confirmă sau nu lucrurile semnalate", a explicat profesorul Ana Todeilă, directoarea grădiniței, pentru Vremea Nouă.

Directoarea grădiniţei a mai precizat că atât cei doi agresori, cât şi victima, erau copii cuminţi şi nu au creat niciodată probleme. Anchete paralele au fost însă deschise atât de Poliţia Vaslui, cât şi de DGASPC Vaslui. Poliţiştii investighează dacă este vorba despre un abuz sau o agresiune, pentru a şti cum să încadreze faptele.

