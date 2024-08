Caz tulburător într-o comună din Iași: O bătrânică "a înviat" când o pregăteau pentru înmormântare

Împreună cu o vecină, aceasta a mers la casa femeii și a văzut-o căzută pe jos. Cele două au presupus imediat că femeia e moartă și au anunțat-o pe fiica ei.

Lasată să agonizeze

„Ea mergea tot timpul la biserică, nu lipsea de la nicio sărbătoare. Duminică n-a fost însă la slujbă. Ea era foarte activă, ieșea în curte, avea telefon, vorbea cu copiii. Luni dimineața, m-a sunat fiica ei, de la Iași, să merg să văd ce se întâmplă cu ea, că nu mai răspunde de două zile la telefon. Am luat o vecină cu mine și am intrat prin grădină, că poarta de la drum o avea închisă. Am văzut că avea câteva floricele pregătite să le ducă la biserică, iar ea era căzută în casă. Avea tras pe ea doar un ciorap, probabil a vrut să se îmbrace și i s-a făcut rău, a făcut un AVC.

Articolul continuă după reclamă

Eu am fost aceea care am vorbit cu Marcica, fata ei, la telefon și am spus că e moartă, doar că nu m-am apropiat de ea. I-am zis să găsească o firmă de pompe funebre, poate vin cu oameni, să o spele, să o aranjeze. Fata ei a zis că a găsit firmă pentru sicriu, dar nu a găsit oameni pentru scăldat. S-a rugat de o vecină, că băbuca le spusese de înainte de cine vrea să fie scăldată când o să moară. Când a venit fata ei și a văzut-o căzută, a început să plângă, iar băbuca a reacționat, a strâns-o de mână și a deschis și un ochi. De vorbit nu a mai putut zice nimic”, a declarat femeia pentru BZI.

Deși tot satul se pregătea pentru înmormântare, femeia nu a fost condusă pe ultimul drum, ci spre spital. Din păcate, însă, stare ei este destul de gravă. Întâmplarea neobișnuită a avut loc în satul Sârca, comuna Bălțați.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-a scăzut încrederea în sistemul de sănătate public după scandalul de la spitalul Pantelimon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰